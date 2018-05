Foto: Twitter

NOGOMETAŠE Atletica koji su u srijedu osvojili Europa ligu pobjedom nad Marseilleom 3:0, vratili su se u Madrid.

Na velikoj paradi gradskim ulicama dočekali su ih deseci tisuća navijača, a igrači su, nakon što su se pojavili na jednom balkonu, prigodnim autobusom prošli kroz gomilu.

