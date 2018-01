Mamić igrač utakmice: "Nitko nije favorit protiv Hrvatske"

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

HRVATSKA je prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva pobijedila Bjelorusiju 25:23 u dramatičnoj završnici u zagrebačkoj Areni. Gosti su u posljednjoj minuti imali šansu izboriti senzacionalnu pobjedu ili barem remi, ali srećom po Hrvatsku, nisu uspjeli.



"Nakon poraza od Švedske u Splitu osjetio se emocionalni umor i zato je bilo ovako tjesno protiv Bjelorusije", kazao je nakon pobjede Marko Mamić, strijelac pet golova koji je proglašen najboljim igračem susreta.





"Nitko nije očekivao ovako tjesnu završnicu protiv Bjelorusije, no to je posljedica poraza od Švedske. Glavno je da smo ipak pobijedili i sada se možemo posvetiti borbi za polufinale. Čekaju nas Norveška i Švedska, dvije najbolje reprezentacije svijeta, ali mi smo domaćini, ovo prvenstvo se igra kod nas i nitko nije favorit protiv Hrvatske. Za pobjede protiv njih morat ćemo ipak popraviti puno stvari, i u obrani u napadu", kazao je Mamić.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

What looked like an easy match for Croatia has become a triumphant fight for this team. Let's watch again the highlights of the game between Croatia and Belarus.

🇭🇷 vs 🇧🇾 #CROBLR@HRStwitt #Belarus pic.twitter.com/Bk93RRnFEA