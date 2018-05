Marseille sanja treću sreću u EL: "Između nas i europskih natjecanja postoji ljubavna priča"

Foto: Getty Images / Guliver Image

MARSEILLE će prvi put u povijesti pokušati osvojiti Europa ligu. Francuski velikan u srijedu od 20:45 sati igra protiv Atletico Madrida u velikom finalu. Klub s Velodromea do sada je izgubio dva tadašnja UEFA kupa 1999. i 2004. godine, te lovi treću sreću protiv Španjolaca.

"Prije svega, žao mi je što Diego Simeone neće biti na klupi Atletica zbog suspenzije. Zahvaljujući njemu, Atletico je posljednjih godina u samom vrhu europskog nogometa. U pitanju je jako iskusna ekipa, kojoj će ovo biti treće europsko finale u posljednje četiri godine. Naravno da je Atletico favorit jer igra čvrstu obranu, a u napadu ima fantastične Antoinea Griezmanna i Diega Costu", rekao je u najavi trener Marseillea Rudi Garcia.

😀 Marseille set for their 20th and biggest #UEL game of the season 💪 #UELfinal #OMAtleti pic.twitter.com/0dv7KZL2vG