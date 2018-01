Miočić: "Moj trener me poštuje za razliku od Dane Whitea, zato sam njemu dao pojas"

Foto: Screenshot



BORILAČKI svijet slavi pobjedu Stipe Miočića protiv Francisa Ngannoua, a brojni obožavatelji nisu propustili primijetiti detalj prilikom proglašenja pobjednika.



Naime, nakon što je Miočić po treći put obranio naslov teškaškog UFC prvaka, nije dao vlasniku spomenute organizacije Dane Whiteu da mu stavi pojas oko struka, već ga je "istrgnuo" iz njegovih ruku i predao svom treneru.



Miočić je nakon borbe na konferenciji za medije rekao:



"On je moj trener, jako ga poštujem, želio sam da mi on stavi pojas zbog našeg uzajamnog poštovanja", iskren je bio Stipe.



Na pitanje je li misli da ga je White poštivao prije borbe odgovorio je:



"Ne znam, to me uopće ne zanima", kratko je pojasnio Miočić.