MIOČIĆ NOKAUTIRAO CORMIERA Pogledajte simulaciju sljedeće Stipine borbe

STIPE MIOČIĆ tek je proslavio pobjedu protiv Francisa Ngannoua, kojom je treći put obranio pojas teške kategorije, a već je počeo s pripremama za veliki okršaj s prvakom poluteške Danielom Cormierom.



Having a great time TUF 27! This season is going to be amazing! #Undefeated pic.twitter.com/DPw9FJlZui