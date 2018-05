MIRKO SE PROBUDIO I OBJAVIO PRVU FOTKU NAKON OPERACIJE Isprike svima, a posebno Nelsonu!

Foto: Facebook, Getty Images / Guliver image

MIRKO FILIPOVIĆ probudio se nakon operacije prednjih križnih ligamenata u bolnici Sv. Katarina. Morao je otkazati dugoočekivanu borbu s Royjem Nelsonom. Mirko se teško ozlijedio na treningu tijekom sparinga u petak navečer, samo dan prije puta za London, nakon pola godine brutalnih priprema...

U nedjelju nam je kazao da nikada nije bio fizički spremniji i da bi zbog navijača odradio boksački meč, samo rukama, s polomljenim koljenom.

"Noge mi niti ne trebaju", govorio je.

Toliko je želio taj fajt.

Oko 22 sata večeras se Mirko javio navijačima iz kreveta. Objavio je i prvu fotografiju nakon operacije.

Riječ je o jednoj od težih ozljeda, a oporavak u normalnim okolnostima traje oko pola godine. Mirko tvrdi da se može vratiti i za tri.

Ispričao se navijačima i Royju Nelsonu te najavio njihovu borbu kada se oporavi. Iako mu mnogi predviđaju kraj karijere, Mirko ih je već mnogo puta demantirao...

Evo što je napisao na svom Facebook profilu nakon operacije:

Dragi prijatelji,u petak tokom posljednjeg treninga u ovim pripremama,za vrijeme sparinga mi je propalo koljeno nakon cega sam jednostavno pao na pod od boli.nisam mogao vise stati na tu nogu a magnet iduce jutro je pokazao ono čega sam se i bojao,da mi je puknuo prednji krizni ligamenti da je hrskavica oštećena.jutros sam operiran u Specijalnoj bolnici Sv.Katarina u Zaboku!jako mi je zao jer sam se jako radovao ovoj borbi i bio sam zaista maximalno spreman jer sam prosao vrhunski trening kamp.isprike svima a posebno Royu Nelsonu jer je i on krvavo trenirao za ovu borbu a sada od nje nece biti ništa.ali nazalost,ovo je viša sila i na to nisam mogao utjecati.ali čim se oporavim nadam se da ćemo Roy i ja ipak odraditi nas uzvratni meč jer ga vjerujem i on i ja jako želimo a vjerujem i mnogi mma fanovi!hvala na razumijevanju i veliki pozdrav svima!!