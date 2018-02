MLADI HRVAT ŠKOLUJE SLOVENSKOG HEROJA Pogledajte što je Hezonja napravio Dragiću

Screenshot: Twitter

GORAN DRAGIĆ (31), kapetan europskog prvaka Slovenije, Miami Heata i od prošlog tjedna All-Star igrač, u floridskom derbiju NBA dobio je lekciju od devet godina mlađeg Hrvata.

Mario Hezonja predvodio je Orlando Magic u pobjedi 111:109 kod Miamija s 20 koševa, pet skokova, dvije ukradene lopte, jednom blokadom i tri asistencije, među kojima je najzapaženija ona za Biyomba u prvoj četvrtini.

Mladi Dubrovčanin krenuo je bočno prema košu, gradeći se ramenom prema Dragiću koji ga je čuvao.

WHAT A 👀 BY MARIO pic.twitter.com/YZTBSxbDtD

I onda iznenada, potpuno neočekivano i gledajući u suprotnom smjeru, prebacio loptu preko glave i "kroz uši" Dragiću za usamljenog suigrača koji je lako poentirao pod košem.

Sjajni Hezonjin "no look pass" preko uglednog čuvara koji nije znao što ga je snašlo jedan je od poteza večeri u NBA-u.

No look was necessary for Mario Hezonja! #PureMagic pic.twitter.com/CM6YhaWvh2