MODRIĆ STAO U ZIDANEOVU OBRANU "Ne mogu vjerovati da netko u njega sumnja, to je ludost"

LUKA Modrić stao je u subotu u obranu trenera Zinedinea Zidana nakon što je Real Madrid s 4:1 pobijedio Valenciju ublaživši krizu nastalu ispadanjem u četvrtfinalu kupa.



"Ne mogu vjerovati da se preispituje trenera nakon svega što je postigao. To je ludost", rekao je 32-godišnji vezni igrač upitan nakon utakmice o kritikama na račun francuskog trenera. "Znamo da u nogometu ponekad stvari idu dobro a ponekad loše, no sumjati u trenera ili preispitivati njegovu poziciju... Naprosto ne mogu vjerovati u to. Naravno da ga mi igrači podržavamo i da smo uz njega", dodao je.



Zidane je od dolaska na klupu Real Madrida u siječnju 2016. osvojio osam trofeja no ove sezone se već u siječnju oprostio od kupa i prvenstva. Četvrtoplasirani madridski klub zaostaje 16 bodova za vodećom Barcelonom u prvenstvu a u srijedu ga je iz kupa izbacio Leganés, prvoligaš iz predgrađa Madrida.



"To što nam se dogodilo u zadnjim utakmicama nije zbog fizičke slabosti. Moramo se bolje braniti te bolje pokrivati rupe", napomenuo je Modrić koji je u subotu travnjak napustio u 88. minuti.



Tada je ušao drugi hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić pa atraktivno dodao Toniju Kroosu za posljednji pogodak i konačnih 4-1. To je bio najbolji Kovačićev potez od kada se u studenom vratio nakon ozljede noge.



"Kovačić je također pomogao", rekao je Zidane na konferenciji za medije upitan o igračima koje je uveo s klupe. Zidane je Kovačiću bio dao 180 minuta u dvije kup utakmice s Leganésom te 14 minuta u prethodnoj prvenstvenoj protiv Deportiva.



Real Madrid će pred svojom publikom 14. veljače igrati najvažniju utakmicu sezone protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka. Izgubi li od vodeće momčadi francuskog prvenstva u dva susreta okončat će sezonu već 6. ožujka."Strah? Strah ne postoji u nogometu, posebno ne u Real Madridu. Mi smo jedini osvojili dva puta zaredom Ligu prvaka. Zašto bi smo se bojali?", napomenuo je Modrić. "Mislim da svi respektiraju Real Madrid. Nikome se ne sviđa igrati protiv nas. Nadam se da će nam ovaj rezultat danas pomoći da se što bolje pripremimo za tu utakmicu", dodao je.Zidane je ovaj mjesec odbio dovesti nove igrače uporno ponavljajući kako vjeruje onima koje ima. Odbijao je bilo kakve promjene tvrdeći da se radi tek o lošoj seriji te da igračima treba pobjeda za stjecanje samopouzdanja.Nakon trijumfa nad Valencijom, trećeplasiranom momčadi prvenstva, rekao je: "Puno puta je problem u glavi...".Modrić, u klubu od kolovoza 2012., tvrdi da im ove sezone nedostaje čvrstina. "Budemo li dobri u obrani napredovat ćemo u napadu. Danas smo odigrali veliku utakmicu te smo zadovoljni pobjedom ali i igrom", rekao je.Smatra kako puno bolje igraju u Ligi prvaka nego prvenstvu pa će to natjecanje pokušati osvojiti i ove godine."Slušajući što se sve govori čini se kao da nismo osvojili dvije zadnje Lige prvaka. To je za nas jedno posebno natjecanje, kao i za našu publiku. U tom natjecanju izgledamo drugačije, puno smo više predani te igramo jako dobro", zaključio je.