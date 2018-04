MONTELLA PRED OTKAZOM Potop Seville za nastavak crne serije

Foto: Getty Images / Guliver Image

SEVILLA je doživjela totalni nokaut u finišu sezone. Momčad iz Andaluzije produžila je crnu seriju rezultata od devet utakmica bez pobjede, a večeras je doživjela novi udarac i to od Levantea (2:1) u 35. kolu Primere.

Posljednju pobjedu u svim natjecanjima ekipa Vincenza Montelle, koji je pred otkazom, ostvarila je još 13. ožujka nad Manchester Unitedom (2:1) u Ligi prvaka, a u prvenstvu je zadnja tri boda osvojila 3. ožujka, kada je svladala Athletic Bilbao (2:0).

Levante je poveo u 11. minuti golom Martija Rogera, koji se prošetao obranom gostiju i pogodio za vodstvo. Pet minuta kasnije projektilom s ruba šesnaesterca izjednačio je Carlos Fernandez, ali je u 74. Jose Morales s lijeve strane provukao loptu ispod vratara Davida Sorije i donio pobjedu Levanteu, koji se i matematički spasio ispadanja ove sezone.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

To je prva pobjeda Levantea kod kuće nad Sevillom od 2013. godine, čime je udaljila čak i od plasmana u Europa ligu sljedeće sezone. Montella je preuzeo ekipu 28. prosinca 2017. poslije otkaza u Milanu, nakon čega je uspio preko Uniteda odvesti Sevillu do četvrtfinala Lige prvaka i finala Kupa kralja. No, u četvrtfinalu je ispao od Bayerna, u finalu doživio blamažu od Barcelone (5:0), a usput je izgubio od gradskog rivala Betisa (3:5) kod kuće, primio peticu od Eibara (5:1), zatim ga je u Andaluziji razbio i Atletico Madrid (2:5), pa Valencia (0:2), a nedavno ga je osramotila i Celta (4:0).

U posljednjih devet utakmica Sevilla nije ostvarila niti jednu pobjedu, uz pet poraza i četiri remija, a navijačima najteže pada to što je omraženi Betis daleko ispred njih, a do dolaska Montelle gradski rival bio je ispod na ljestvici.