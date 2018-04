MUKE SUCA NA ANFIELDU Ostao bez zastavice, pa zaleđe dosudio drškom

Foto: Screenshot

URNEBESNA scena dogodila se na startu polufinala Lige prvaka između Liverpoola i Rome na Anfieldu. I nisu igrači bili glavni akteri nego drugi linijski sudac Stefan Lupp, kojem je ispala zastavica tijekom obećavajućeg napada Liverpoola, u kojem je Roberto Firmino bio u zaleđu.

Pukao mu je štap od zastavice pa je dvoboj neko vrijeme pratio samo njime dok zastavica nije zamijenjena.

The assistant referee’s flag broke during the game. Here is some footage. #LiverpoolRoma #UCL #Roma #Liverpool #Referee pic.twitter.com/hADyoNXQVE