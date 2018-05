NADAL IZDAO REAL Gledao utakmicu s Atleticovim šalom

Foto: Screenshot

LEGENDARNI španjolski tenisač Rafael Nadal nikad nije krio da je veliki navijač Real Madrida, iako mu je stric Miguel Nadal bio slavni branič Barcelone.

Jedan od najvećih tenisača u povijesti kad god može dolazi na utakmice kraljevskog kluba, a u razgovoru s novinarima El Mundo Deportiva priznao je kako bi jednog dana volio biti predsjednik Reala.

''Naravno da bih želio biti predsjednik Reala. Tko to ne bi želio? Real je najveći klub na svijetu i ja ga volim. Nitko ne zna što se može dogoditi, što će donijeti budućnost. Sad je to nemoguće jer još sam aktivan i ne razmišljam o povlačenju, a i Real ima sjajnog predsjednika koji radi odličan posao. Odlični smo prijatelji i mislim da s Realom radi vrhunski posao. Ali, jednog dana, tko zna…'', rekao je Rafa.

No večeras se Nadal našao na udaru kritika navijača Reala. Naime, na utakmici polufinala Europske lige između Atletico Madrida i Arsenala gledatelji su mogli vidjeti zanimljiv prizor. Nadala su kamere uhvatile kako utakmicu gleda s Atleticovim šalom, a taj potez iznenadio je navijače Reala.

Interesting. Rafael Nadal, Fan of Real Madrid, cheering for their rival, Atletico Madrid 🧐 #Nadal pic.twitter.com/q5pYJCjsPw