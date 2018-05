NAJPLAĆENIJI TRENER NA SVIJETU Guardiola produžio ugovor, od plaće boli glava

Foto: Manchester City

PEP GUARDIOLA u svojoj drugoj sezoni na klupi Manchester Cityja uspio je dominantno osvojiti Premier ligu s rekordnih 100 bodova. Iako se nije proslavio u Ligi prvaka, gdje je ispao od Liverpoola u četvrtfinalu, a ranije ga je u FA kupu eliminirao trećeligaš Wigan, naslov prvaka Engleske, uz trofej Liga kupa, bio je dovoljan da dobije novi ugovor na Etihadu.

I to kakav!

Katalonac je produžio suradnju sa Cityjem do 2021. godine i tako postao najplaćeniji trener na svijetu. Pep će po sezoni zarađivati oko 23 milijuna eura, a tjedno to iznosi 420 tisuća eura.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Uzbuđen sam i sretan. Veliko je zadovoljstvo znati da mogu nastaviti rad u ovom klubu i da čelnici imaju povjerenja u mene. Uživam u radu sa svojim igračima i svakodnevno se trudimo postati još bolji. Imamo mladu momčad, s prosjekom od 23 godine i sigurno ima prostora za napredak u godinama koje slijede", poručio je Guardiola.

On je dosad vodio Barcelonu (četiri sezone), a nakon toga Bayern tri. Ako do kraja odradi ugovor u Cityju, bit će to klub u kojem se najduže zadržao - pet godina.

The final whistle is just the start. Go behind the scenes of this year’s title-winning, record-breaking season with All or Nothing: Manchester City.



Coming soon to @primevideouk. #mancity pic.twitter.com/yrH11MD3Al