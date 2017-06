NAJSKUPLJI ŠPANJOLAC U POVIJESTI Real drugi put odbacio dijete, Mourinho ga kupio

Foto: Getty Images / Guliver Image

DALEKO NAJBOLJI strijelac Reala s obzirom na (mizernu) minutažu odlazi iz kluba u kojem je ponikao i gdje nikada nije dobio priliku. Za 70 milijuna eura dovodi ga klub čiji trener mu je omogućio debi u Realu.

Alvaro Morata (24) prelazi u Manchester United, pišu španjolski i engleski mediji, dodajući kako je posao dogovoren, kao i odšteta od 70 milijuna eura. Morata tako postaje najskuplji španjolski nogometaš u povijesti i uvjerljivo nadmašuje dosadašnjeg rekordera Fernanda Torresa koji je za 59 milijuna eura iz Liverpoola otišao u Chelsea.

Morata deal done. The fee is €70m and he'll sign a 4-year deal at Old Trafford.