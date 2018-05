NBA liga mogla bi dobiti prvu trenericu u povijesti

Foto: San Antonio Spurs

REBECCA LYNN HAMMON (41) mogla bi ispisati povijest NBA-a, javljaju američki mediji.

Nakon što je Srbin Igor Kokoškov imenovanjem novim šefom stručnog stožera Phoenix Sunsa postao prvi europski strateg u povijesti NBA-a, Rebecca Lynn Hammon ubrzo bi mogla ispisati novu stranicu najuglednije svjetske košarkaške lige.

Zadovolji li na intervjuu, Rebecca Lynn Hammon bit će ustoličena na poziciju glavne trenerice Milwaukee Bucksa te će ujedno biti prva žena u povijesti NBA-a koja je na čelu trenerske struke.

Trenutačno u San Antonio Spursima, odnosno od početka kolovoza 2014. godine obnaša ulogu pomoćnice glavnog trenera Gregga Popovicha. Umirovljena američka košarkašica s ruskom putovnicom - nastupala je za rusku reprezentaciju 2008. i 2012. godine na olimpijskim igrama - prva je ženska asistentica u NBA-a ligi svih vremena.

Igračku karijeru započela je 1999., a okončala 2012. godine. Nastupala je za New York Liberty, Trentino Rovereto Basket, Rivas Ecópolis i San Antonio Stars, kao i za CSKA Moskvu te Ros Casares Valencia, Nadezhda Orenburg te WBC Spartak Moskvu.

S ruskom selekcijom 2008. osvojila je brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu, a godinu kasnije srebro na Europsko prvenstvo u Latviji. Osobitu počast doživjela je 2011. godine kada je u izboru Ženskog nacionalnog košarkaškog društva (WNBA) izabrana za jednu od 15 najboljih igračica svih vremena.

Osim Rebecce Lynn Hammon, na potencijalnoj listi kandidata koji figuriraju za trenerski posao u Milwaukee Bucksu nalaze se James Borrego i Ettore Messina, Steve Clifford i Ime Udoka te Monty Williams i Mike Budenholzer.

Becky Hammon will be the first woman to interview for a head coaching job in the NBA, @wojespn reports. https://t.co/pAR2QgJEqa pic.twitter.com/qecMHZBURa