Nećete vjerovati kako se zabavlja zvijezda Tottenhama za vrijeme polufinala Lige prvaka

FORTNITE Battle Royale najpopularnija je igra današnjice s preko 40 milijuna igrača te je trenutno najgledaniji sadržaj na Twitch.tv platformi. Kako smo ranije pisali, igra je popularna i među igračima zagrebačkog Dinama, ali i brojnim drugim nogometnim zvijezdama. Dele Alli je ipak otišao korak dalje, tako je na vlastitom Twitch.tv kanalu streamao kako igra Fortnite sa svojim suigračem Kyleom Walker-Petersom za više od 20 tisuća gledatelja u jednom trenutku. Zanimljivo, odabrao je termin kada se igrala utakmica između Bayerna i Real Madrida u polufinalu Lige prvaka.

Dele Alli je tek jedan u nizu nogometaša koji igraju Fortnite. Napadač Atletico Madrida Antoine Griezmann je pogodak u utakmici protiv gradskih rivala proslavio plesom iz igre, što se navijačima Reala nije pretjerano svidjelo. Slično je učinio i igrač Cardiff Cityja, Callum Paterson koji je također potvrdio kako je veliki igrač Fortnitea.

Poznati reper Drake pridružio se najpopularnijem streameru na Twitch.tv platformu Tyleru "Ninji" Blevinsu u senasi u kojoj su igrali nekoliko sati, a njihove avanture uživo je pratilo više od 600 tisuća gledatelja. Manje od mjesec dana kasnije, Ninja će s prijenosom humanitarnog Fortnite turnira srušiti vlastiti rekord i postaviti novi - 667 tisuća gledatelja u isto vrijeme.

Veliki gamer među nogometnim zvijezdama je i Neymar, koji je veliki ljubitelj Counter-Strike: Global Offensive i redovito prati nastupe brazilske ekipe SK Gaming. I njega je u posljednje vrijeme privukao battle royale žanr, tako je zamolio developere da dobije privatni PlayerUnknown's Battlegrounds server. Sudeći prema trendovima, lako je moguće da i on sada igra Fornite.

Potez 22-godišnjeg Dele Allija uopće ne treba čuditi, štoviše, u budućnosti možemo očekivati sve više ovakvih stvari. Dele Alli, kao i stotine milijuna mladih, voli i igra videoigre, a to mu može biti još jedan od načina da se približi i bolje poveže sa svojim obožavateljima. U čitavom prijenosu Alli se snašao sasvim solidno, prirodno je odgovarao na pitanja publike, a sa svojim suigračima uspio je i pobijediti u tri partije zaredom. U jednom trenutku je i nonšalantno skinuo majicu, iako se to kosi s pravima korištenja Twitch.tv platforme, ali brzo ju je opet odjenuo. Ono što sada radi Dele Alli, zvijezde u esportu rade oduvijek, a to je direktno povezivanje s publikom. Ako slučajno na serveru naletite na igrača delstroyer14, to je Dele Alli. Potvrdio je da i dalje planira streamati, a pratiti ga možete na twitch.tv/dele