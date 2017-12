Nekad je igrao finale Lige prvaka i bio omiljen igrač u Arsenalu, a danas živi kao klošar i beskućnik

Foto: Getty Images/Guliver Image

SJEĆATE se Emmanuela Ebouea? Borbenog desnog beka Arsenala za koji je od 2004. do 2011. godine odigrao 235 utakmica?

Sjećaju ga se sigurno svi navijači "topnika" i svi oni koji su manje ili više pratili Premiership. Eboue je bio standardni član Wengerove početne postave, a nakon uspješne epizode u Londonu, zadnjih šest godina igrao je u Galatasarayu.

Emmanuel Eboue - he can still work with wealth management experts to start a consulting firm targeted at #sports men! Documenting his lessons learnt! This is why financial #education is very important. #Prenuptial agreement may have helped https://t.co/FU2tRzecUo — Opey Akinlolu 🚶🏿 (@Opey13) 24. prosinca 2017.

Eboue je imao sve o čemu sanjaju svi mladi afrički, ali i drugi nogometaši. Uspješnu karijeru, puno novca, mjesto u momčadi jednog od najvećih svjetskih klubova... Danas nekadašnji reprezentativac Obale bjelokosti nema ništa osim goleme kuće iz koje mora iseliti, kartice za londonski metro koji mu je jedino prijevozno sredstvo i teškog psihološkog stanja u koje je upao.

Sve je počelo kad se razveo od supruge Aurelie, kojoj je sud dodijelio praktički sav njegov novac. Zabranila mu je da se viđa i čuje s njihovo troje djece, a ovih dana ga čeka deložacija iz kuće u Londonu. Teško ga je pogodila smrt djeda koji ga je odgojio, a nedavno mu je u prometnoj nesreći poginuo i brat s kojim je bio jako povezan.

"Sve stvari spakirao sam u vrećice i samo čekam da me istjeraju. Nemam novca za odvjetnika da si barem spasim krov nad glavom. Nekad pogasim sva svjetla u kući jer ne želim da znaju da sam ovdje. Teško sam radio u životu i sad se jako bojim", kaže Eboue koji se pokušava na sve načine zakamuflirati da ga netko ne prepozna na ulici.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zadnjih godina je u Galatasarayu zarađivao dva milijuna eura po sezoni. U Arsenalu je također imao jako dobar ugovor.

EXCLUSIVE: Emmanuel Eboue reveals personal heartbreak & financial woes



His riches-to-rags plight, after an illustrious career in the EPL, has pushed him to the brink of suicide.



He hides from bailiffs, sleeps on pal's floor & can't afford washing machine.#NaijaVirals pic.twitter.com/nv1OD0ncyM — Naija Virals (@NaijaVirals) 24. prosinca 2017.

"Bio sam strašno naivan kad su financije u pitanju. Slušao sam savjete nekih ljudi koji su se pravili da su mi prijatelji i investirao u gluposti. Za financije se brinula supruga kojoj sam sve prepustio jer nisam ništa znao o tome. Od osam milijuna eura, koliko sam zaradio u Turskoj, njoj sam poslao sedam. Sve mi je uzela", kaže Eboue kojeg je FIFA prošle godine suspendirala na 12 mjeseci nakon tužbe bivšeg agenta.

Ebouea je doslovno od gladi spasio Lomana Lua Lua, bivši napadač Portsmoutha i Newcastlea, a često spava na podu kod prijateljice.

"Ona ima djecu pa ih ne želim uznemiravati pa spavam na jednom madracu. Siguran sam da mi je nanesena velika nepravda i volio bih to ispraviti, samo nemam mogućnosti. Teško mi pada kad na televiziji vidim Henryja i neke svoje bivše suigrače. Pitam se jesam li ja mogao biti na njihovom mjestu. Ne znam kako bih reagirao da ih ponovno sretnem, mislim da bi mi bilo neugodno", kaže 34-godišnji Eboue koji je svoju potresnu priču iznio kako bi pomogao mladim afričkim i svim drugim nogometašima koji vrlo rano upadnu u golemi novac.

Eboueu je supruga uzela sve automobile i sve što je imao, uključujući i perilicu pa rublje mora prati na ruke.

"Dlanovi su mi tvrdi kao da radim na farmi. Nasreću, baka me kao dijete naučila kuhati i prati pa nemam s time problema. To me trenutačno najmanje muči. Nadam se da će meni i ljudima kao što sam ja pomoći bivši klubovi ili udruga nogometaša Premiershipa. Da mi daju bilo kakav posao, odmah bih ga prihvatio", zaključio je Eboue.