Netko je u Hajduku povukao najbolji potez posljednjih godina

UNATOČ višegodišnjim vapajima i mukotrpnoj borbi za transparentnost u Hajduku, u vrlo kratko vrijeme bili smo svjedoci dviju prilično dvojbenih situacija. Prvo je Torcida preko NO-a smijenila predsjednika Ivana Kosa bez da je objelodanila ijedan konkretni dokaz njegovih nemoralnih postupaka, da bi potom, unatoč tome što je to zadatak tog istog predsjednika na odlasku, netko produžio ugovor s trenerom prve momčadi Željkom Kopić.

U 15 godina Hajduk je promijenio 33 trenera

Posebno je interesantno što se sve odvilo nakon blamaže protiv Rudeša i to u trenucima kad je Hajduk upisao svega bod u posljednje tri utakmice te unatoč velikoj prilici koja mu se otvorila kiksevima izravnih konkurenata, otpao iz borbe za naslov i doveo u pitanje i donedavno zagarantirano drugo mjesto. Iako je ova odluka iznenađujuća, riječ je o jednom od najpametnijih poteza posljednjih godina, tko god da ga je povukao iz Nadzornog odbora.

Na stranu što je Kopić posljednjim prezentacijama Hajduka poljuljao vjeru u svoje trenerske domete, činjenica je da Bijelima nedostaje kadrovske stabilnosti. Nevjerojatan je podatak da je u posljednjih 15 godina Hajduk promijenio 33 trenera, odnosno u posljednjih osam čak dvadeset i jednog, što je gotovo tri po sezoni, a da su pritom najduži staž na klupi imali Igor Tudor i Zoran Vulić koji nisu izdržali ni dvadeset mjeseci. Samo otkako je Matjaž Kek preuzeo Rijeku, deset trenera prodefiliralo je Poljudom, što je praksa koja dugoročno nijednom klubu ne može donijeti rezultat.

Trener je važniji od novog predsjednika

Upravo je zato produljenje ugovora s talentiranim osječkim trenerom ispravan potez. Ako ne dođe do preokreta nakon prvih loših rezultata, Kopić bi mogao biti primjer kako su odgovorni na Poljudu, nakon desetljeća raznih promašaja, ipak došli pameti i odlučili se za kontinuitet trenerske struke. Ona je važnija i od izbora, i od politike i od činjenice da će novog predsjednika dočekati trener kojeg nije postavio. Rezultat je to provođenja modela Našeg Hajduka i Torcide preko ključnog člana Nadzornog Odbora Ante Šalinovića i predsjednika Slavena Marasovića.

Potpisivanjem novog ugovora, u dramatičnom su momentu poslali i poruku u svlačionicu - klub nije u rasulu i trener neće nestati sa svojim poslodavcima Kosom i Brancom. Kako je Kopiću uskoro istjecao ugovor, ovako mu je instant vraćena "šiba" te se sada svi mogu koncentrirati isključivo na pripremu za tri posljednja ligaška dvoboja te finale Kupa. No bez obzira na novi ugovor, Kopić zna da mora uzeti drugo mjesto ili Kup, odnosno da je stalno pod povećalom, što govori i njegova gesta u Kranjčevićevoj, koja je jučer bila tema dana u domaćem nogometu.

Kopić se simpatično izjednačio s navijačima Hajduka, ali to ne smije postati praksa

Kao što su navijačke mobilne kamere to zabilježile, po završetku dvoboja s Rudešom Osječanin se popeo na ogradu tribine te se opravdavao Torcidi. Neki su njegov potez protumačili klasičnim kupovanjem vremena, žicanjem novog ugovora i dodvoravanjem navijačkoj vrhuški koja je moć već iskazala smjenom Kosa, dok drugi u tome vide potreban dijalog koji je u Hajduku često izostajao, gestu kakva se viđa i na europskim stadionima i što je ključno - preuzimanje dijela odgovornosti za loše rezultate.

Međutim, postavlja se pitanje je li izjednačavanjem s navijačima na tribini on narušio svoj ugled u svlačionici. Naravno, njegovo je pravo dovesti momčad pred navijače i objasniti loše rezultate, no obzirom da je u trenerskom poslu autoritet ključan, možda ga ne bi trebao rušiti zbog nečeg tako banalnog kao što je prvenstveni poraz, premda on bio i dio negativnog niza od tri utakmice jer ako mu izvještaji pod tribinom postanu praksa, budućnosti kao vrhunski trener teško da će imati.