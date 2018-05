"Ni Salah ne bi imao mjesta u Realu koji će slaviti 4:1 u Kijevu"

Foto: Getty Images / Guliver Image

RASTE uzbuđenje uoči finala Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola, koji će se 26. svibnja u Kijevu boriti za naslov europskog prvaka. Luka Modrić i Mateo Kovačić protiv Dejana Lovrena, Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha u direktnom dvoboju, nadmudrivanje Zinedine Zidanea i Jurgena Kloppa... Sve nas to čeka u Ukrajini.

Mnogi prognoziraju ishod finala, a to je uradio i bivši strateg Reala i nekadašnji izbornik Španjolske Vicente Del Bosque, koji vjeruje da Redsi nemaju nikakve šanse.

"Real ima sjajnu momčad koja je trenutačno najbolja u Europi. No, to moraju potvrditi u subotu. Osobno smatram da će Real na kraju slaviti s 4:1", uvjerava čovjek koji je s velikanom iz Madrida osvojio dvije Lige prvaka te Svjetsko i Europsko prvenstvo sa Španjolskom.

Također, Del Bosque tvrdi da niti jedan igrač Liverpoola, pa ni čudesni Salah, ne bi poboljšao ekipu Reala...

"Ne mogu pronaći niti jednog igrača Liverpoola koji bi unaprijedio Real. Čak ni Salah ne bi imao mjesta. Na drugoj strani, Gareth Bale i Karim Benzema su veoma dobri. Istina, Benzema se nekada ohladi, ali se ubrzo probudi i igra odlično. Naravno, sve njih Cristiano Ronaldo čini boljim igračima. Također, Ronaldo, Bale, Benzema, Asensio i Lucas Vasquez su bolji ili barem jednako dobri poput Salaha u ovom trenutku", zaključio je Španjolac.

