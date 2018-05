Niko Kovač u suzama nakon senzacije i prvog trofeja u trenerskoj karijeri

Screenshot (Youtube)

NIKO KOVAČ ostvario je najveći uspjeh u trenerskoj karijeri. U oproštajnoj utakmici na klupi Eintrachta rezultatom 3:1 pobijedio je Bayern i osvojio Kup Njemačke.

Kovač se od Eintrachta oprostio prvim trofejem u trenerskoj karijeri i suzama. Trofej mu je s dva pogotka donio Ante Rebić, kojeg je Kovač prvog zagrlio nakon završetka utakmice.

Bayern Munich 1-3 Eintracht Frankfurt FT:



Niko Kovac has guided Eintracht Frankfurt to their first major trophy in 30 years 🏆



They did it by beating Bayern Munich, the team he'll manage next season... 🙌 pic.twitter.com/ptSVydSn1c