NK Osijek konačno otkrio izgled budućeg stadiona

KAO što je i obećao prije nekoliko dana, NK Osijek danas je predstavio javnosti viziju svog novog stadiona.

Dan nakon velike pobjede protiv Dinama na Maksimiru (0:1), Osječanima stiže nova lijepa vijest. Klub je konačno objavio cijelu sliku novog stadiona nakon što je posljednjih dana djelomičnim objavama budio znatiželju svojih navijača.

Novi vlasnici kluba, predsjednik Ivan Meštrović i investitori iz Mađarske, nedavno su najavili izgradnju novog stadiona kakav je u HNL-u dosad bio nezamisliv.









Kapacitet bi trebao biti veći od 10.000 kompletno natkrivenih mjesta. Bit će to prvi kompletno natkriveni nogometni stadion u Hrvatskoj. Imat će i dosad neviđeni komfor na ovim prostorima - utakmice će se moći pratiti i iz kreveta, saune ili jacuzzija koji će biti u sklopu stadiona."Mi ćemo u kamp i novi stadion uložiti 35 do 40 milijuna eura", najavio je nedavno predsjednik Osijeka Ivan Meštrović dodavši:"Osobno sudjelujem u nastanku stadiona, bit ću potpisan i kao njegov koautor. Zbog naše socijalne osjetljivosti ne napuštamo ni Gradski vrt. Na njemu će, nadamo se uskoro drugoligaške utakmice, igrati naša B momčad. Kapacitet novoga objekta će biti 12 tisuća mjesta, što je po našoj procjeni optimalna brojka. Računam da ćemo imati prosječnu posjećenost sedam-osam tisuća gledatelja u odnosu na sadašnjih tri do tri i pol tisuće. Naime, naša će nova nogometna arena biti mjesto i za druženja, s ugostiteljskim, kulturnim i drugim sadržajima gdje će gledatelji doći prije samoga susreta i neće se odmah razići po njegovom svršetku. Graditi stadion od 20.000 mjesta za dvije ili tri europske utakmice godišnje bilo bi deplasirano. Mislim da je 12 000 sasvim dovoljno i u smislu bolje atmosfere na stadionu i navijanja, što bi se na većim tribinama razvodnilo."