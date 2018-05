NOGOMETNI ROMANTIK KLOPP "Školski ravnatelj nije bio optimističan u vezi mene, a sad sam u finalu"

Foto: Getty Images / Guliver Image

TREĆE finale europskih natjecanja u posljednjih pet godina izborio je Jurgen Klopp. Karizmatični njemački trener sprema se s Liverpoolom za finale Lige prvaka protiv Reala 26. svibnja u Kijevu. On je 2013. bio na korak od naslova europskog prvaka s Borussijom Dortmund, ali je izgubio od Marija Mandžukića i Bayerna (2:1) u Wembleyju.

Također, vodio je i finale Europa lige 2016. u Baselu, gdje je bila bolja Sevilla (3:1).

Zato Klopp vjeruje u treću sreću, u protivnom ga sigurno čeka etiketa vječnog gubitnika u finalima. A kada je u pitanju neuspjeh, Nijemac se prisjetio školskih dana i riječi ravnatelja škole...

"Kad sam položio maturu, ravnatelj škole je pred svim ostalim učenicima rekao: 'Nadam se da ćeš postići nešto u nogometu, u suprotnom i nisam baš nešto optimističan u vezi tebe...' Bilo mi je tada teško, ali evo sad sjedim tu pred vama i treniram Liverpool! Jeben osjećaj! Nevjerojatno", otkrio je Klopp detalj o kojem većina nije ništa znala.

On je preuzeo Redse 8. listopada 2015. godine. Kako kaže, imao je dosta ponuda, ali je nešto presudilo...

"Imao sam ja pregovore i s ostalim klubovima, ali nisu mi djelovali kao nogometni klubovi. Više nešto vezano uz marketing, ugled, moraš potpisati ovo, moraš potpisati ono... I pomislio sam: To nije igra koju volim. Naravno, sve je to dio nogometa, ali ne može to biti prioritet... Zato, kad se javio Liverpool, odmah sam osjetio da je to nešto posebno i da njemu ne mogu reći ne", naglasio je Klopp, pa nastavio...

"Ja volim povijest, nogometni sam romantik. Znao sam da mogu pomoći Liverpoolu. Znam u čemu sam dobar, a kad su mi rekli kakve probleme imaju, pomislio sam: 'U redu, izgleda da sam ja pravi menadžer za vas.' Liverpool jest veliki klub, ali je i dalje obitelj i to se može osjetiti. Da, morao sam se razviti i napredovati, ali ne želim ujutro u ured s kravatom oko vrata. To nisam ja", zaključio je.

