NOSI SE EPIC BROZO Hrvatski reprezentativac pokrenuo modni brand

HRVATSKI nogometni reprezentativac Marcelo Brozović bacio se u modne vode.



Naime, Brozović je prije tri godine postao hit na internetu nakon što je objavio fotografiju s dvije djevojke na slici. Na njoj ima smireni izraz lica i drži se za bradu.

Ubrzo nakon toga je takvo poziranje na slici i držanje za bradu nazvano "Epic Brozo", a takvo poziranje postalo je hit na internetu. Društvene mreže su odjednom preplavile fotografije gdje navijači Intera rade "Epic Brozo" pozu.



Inače hrvatski nogometaš na taj način slavi pogotke na utakmicama.

