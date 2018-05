NOVA SEZONA LIGE PRVAKA Tko je osigurao nastup i tko prijeti Dinamu?

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO se u nekim nacionalnim prvenstvima putnici u Ligu prvaka neće znati do zadnjih sekunda zadnjih kola, već sad možemo složiti potencijalnu sliku kako će sljedeće sezone izgledati najelitnije europsko natjecanje.



Kao što znamo, Liga prvaka od sljedeće sezone mijenja sustav natjecanja, odnosno kvalifikacija. Tako će prve četiri momčadi najjačih europskih liga direktno ući u skupine, a ostali će biti raspoređeni po novom Uefinom sustavu. To automatski znači da će kroz kvalifikacije nastup izboriti samo šest momčadi u odnosu na dosadašnjih deset.



Prema ovom kriteriju četiri najjače europske lige su Španjolska, Njemačka, Engleska i Italija koje će dati spomenuta četiri predstavnika u skupini. Iza njih su Francuska i Rusija koje će dati po dva predstavnika izravno te jednog u dodatnim kvalifikacijama. Francuzi će možda dobiti tri izravna mjesta, ali do toga ćemo doći.



U skupinama Lige prvaka sljedeće sezone igrat će:



Španjolska:

Barcelona

Atletico Madrid

Real Madrid

Valencia



Njemačka:

Bayern

Schalke

??

??



Engleska:

Manchester City

Manchester United

??

??



Italija:

Juventus

Napoli

??

??



Francuska:

PSG

??

??



Rusija:

Lokomotiv Moskva

??

??



Porto



Ukrajina:

?? (vodi Šahtar)



Belgija:

?? (vodi Club Brugge)



Turska:

?? (vodi Galatasaray)



U Bundesligi se za dva preostala mjesta u zadnjem kolu bore Borussia Dortmund (55), Hoffenheim (52), Leverkusen (52) i RB Leipzig (50). U izravnom dvoboju odlučivat će Hoffenheim i Borussia, a gostima će biti dovoljan bod. Mogu se kvalificirati i s porazom, ali u tom slučaju Leverkusen ne smije pobijediti Hannover. Leipzigu igra samo teorija. Borussia mora pobijediti, Leverkusen mora izgubiti, a oni moraju pobijediti Herthu u Berlinu.





U Engleskoj su u igri Liverpool, Tottenham i Chelsea. Liverpool je treći s bodom više od Spursa i tri od Chelseaja, ali londonski klubovi imaju po utakmicu manje koju će odigrati ovog tjedna. Izravnih dvoboja nema, a Redsi će osigurati nastup ako u zadnjem kolu pobijede Brighton. Ili Real u finalu Lige prvaka 26. svibnja.





Dramatično je i u Serie A gdje se za dva zadnja mjesta bore Roma (73), Lazio (71) i Inter (69). Romu u sljedećem kolu čeka derbi s Juventusom, a Inter i Lazio će o plasmanu odlučiti u derbiju u Rimu u zadnjem kolu. Iako, izgubi li Roma obje utakmice do kraja, oboje bi možda mogli završiti u uglednom društvu.





Iz Francuske je Ligu prvaka prije nekoliko mjeseci osigurao PSG, a za drugo i treće mjesto u preostala dva kola bore se Lyon (75), Monaco (74) i Marseille (73). Iako je Marseille u najtežoj situaciji, Ligu prvaka može izboriti osvajanjem Europa lige protiv Atletica. Izgubi li Marseille tu utakmicu, francuska liga dobila bi tri izravna mjesta u Ligi prvaka budući da je Atletico nastup već osigurao kroz domaće prvenstvo pa se u tom slučaju crta pomiče.





U ruskom prvenstvu ostalo je još jedno kolo. Izravno će u LP prvak Lokomotiv te jedna od ovih momčadi: Spartak, CSKA ili Krasnodar. Trećeplasirana momčad ruskog prvenstva ide u treće pretkolo.





Portugal će predstavljati Porto, a drama je i u ukrajinskom, belgijskom i turskom prvenstvu. U Ukrajini vodi Šahtar i kolo prije kraja može osigurati naslov pobjedom protiv Veresa jer se ne želi spašavati u zadnjoj rundi u Kijevu. U Belgiji vodi Club Brugge koji je u nedjelju kompromitirao situaciju porazom od Anderlechta, a u Turskoj se za titulu bore Galatasaray (69), Fenerbahče (66) i Bašakšehir (66). Prvak će izravno u LP, a drugoplasirana momčad u drugo pretkolo. Bešiktaš ima šanse još eventualno uhvatiti drugo mjesto.



Osvoji li Real Ligu prvaka, češki prvak (Plzen ili Slavia) ući će izravno u skupinu. To će se dogoditi i ako Liverpool bude prvak Europe i osigura LP kroz prvenstvo. Osvoje li Redsi Ligu prvaka, a budu peti u prvenstvu, Englezi će imati pet predstavnika.



U kakvoj situaciji je hrvatski prvak?



Ne dogodi li se senzacija pa Dinamo ne osvoji tri boda u zadnja tri kola, Hrvatsku će u kvalifikacijama predstavljati Jurčevićeva momčad. Iako svi misle da je hrvatskom prvaku po novom sustavu gotovo nemoguće ući u Ligu prvaka, to baš nije istina. Put je malo teži, ali i dalje su u igri manje-više isti protivnici. Dinamo će se u natjecanje uključiti u drugom pretkolu u kojem će najvjerojatnije biti nositelj. No, u najgorem raspletu Modri bi već u 2. pretkolu mogli biti nenositelji. Prve utakmice igraju se 24. i 25. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.



Zasad poziciju nositelja imaju Salzburg, Ludogorec, Celtic, Astana, Karabah i BATE. Sve te momčadi natjecanje započinju u 1. pretkolu i za očekivati je da će pobijediti svoje protivnike. Preostala četiri nositeljska mjesta u 2. pretkolu zauzet će prvak Rumunjske, Hrvatske, Cipra, Poljske i Slovenije, s time da Ciprani, Poljaci i Slovenci moraju proći prvo pretkolo. Budu li to APOEL, Legia, Steaua i Maribor i svi odrade prvu rundu, Dinamo bi u 2. pretkolu izgubio status nositelja.





U tom slučaju nositelji bi bili Salzburg, Ludogorec, Celtic, Astana, Karabah, BATE, APOEL, Legia, Maribor i Steaua. Dinamo bi izvisio. Bude li nositelj, zagrebački klub u drugom pretkolu može izvući Crvenu Zvezdu te stare znance Šerif i Malmö, a potencijalni protivnici su Rosenborg, HJK i velški TNS, koji je prošle sezone izbacila Rijeka.



No, teško je za očekivati da će se baš sve tako nezgodno poklopiti, ali Dinamo sigurno ne bi bio nositelj u trećem pretkolu (7. i 8. kolovoza / 14. kolovoza) i play-off rundi (21. i 22. kolovoza / 27. i 28. kolovoza), osim ako svi konkurenti senzacionalno ne poispadaju u ranijim pretkolima. Prođe li Dinamo, u trećem pretkolu čekaju ga Salzburg, Ludogorec, PSV, Celtic, Astana i Karabah, pod uvjetom da prođu, a te iste momčadi plus prvak Češke su potencijalni protivnici u play-off rundi.



Finale Lige prvaka sljedeće sezone igra se 1. lipnja 2019. godine na stadionu Wanda Metropolitanu u Madridu.