"OMEYER NEĆE IGRATI U ZAGREBU!" Euro bez zvijezde koja je godinama uništavala Hrvatsku

HRVATSKA rukometna reprezentacija za deset dana igra prvu utakmicu na Europskom prvenstvu na domaćem terenu. Utakmice u skupini Hrvatska igra u Splitu.

Prvi protivnik je reprezentacija Srbije. Za taj dvoboj ulaznice su odavno rasprodane. 12 tisuća navijača u Spaladium Areni navijat će za Duvnjaka i društvo.

Srbija u Hrvatsku dolazi bez četvorice važnih igrača, a sjajni desni vanjski hrvatske reprezentacije Luka Stepančić za Index je najavio Europsko prvenstvo.

Stepančić, jedan od glavnih Červarove ekipe član je moćnog PSG-a i svlačionicu dijeli s braćom Karabatić, Hansenom i velikim Omeyerom, vjerojatno najvećim golmanom u povijesti. Stepančić nam je otkrio kako veliki Titi unatoč najavama iz stožera Didiera Dinarta gotovo pa sigurno neće braniti na ovom Euru što je odlična vijest s obzirom na to da se s ''francuskom'' skupinom križamo u nastavku turnira.

Za početak, Luka nam je kazao kako vidi prvog protivnika Srbiju.

"Srbija je oslabljena za četvoricu igrača koji su dio prve sedmorke: Abutović, Rnić, Stojković i golman Milić. Najveći nedostatak im je golman Milić iz Vardara, on je njihov broj jedan. No, to su brige njihova izbornika, mi ćemo se pripremati za sustav, a ne za igrače koji igraju", rekao je Stepančić.

Osim protiv Srbije, hrvatski rukometaši u skupini igraju i protiv Islanda i Švedske.

"Na Europskom prvenstvu ne postoji lagan protivnik, na njega dolazi krema rukometa. Utakmice ekipa s prostora bivše Jugoslavije su najteže, drugačija je atmosfera i naboj. Uvijek je puno borbe, igrali protiv Srbije, Makedonije, Crne Gore ili čak i BiH, svejedno je. Otvaranje nosi dozu nervoze jer igramo pred svojom publikom i sve ćemo morati dobro pripremiti te smiriti strasti."





Nakon grupne faze Hrvatska se križa sa skupinom B u kojoj se nalaze Francuska, Norveška, Bjelorusija i Austrija.

"Važno nam je da prenesemo bodove u drugi krug i to nam je prvi cilj. Kada bismo s četiri boda došli u Zagreb, napravili bismo velik korak prema polufinalu. Najgore što nam se može dogoditi je poraz u grupi i da ne prenesemo maksimalna četiri boda. Prva utakmica mogla bi usmjeriti grupu u Splitu."

Drugi krug u Zagrebu može nas spojiti s najvećim rivalima, reprezentacijom Francuske. Luka nam je otkrio i mišljenje braće Karabatić o hrvatskoj reprezentaciji.

"Braća Karabatić nas vide u samom vrhu, puno se u razgovoru s njima spominjala 2009. i Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj. U rukometu se pokazuje da uvijek domaćini daleko stignu, a tako će sigurno biti i kod nas. Svi imaju visoka očekivanja od nas, pogotovo ljudi u Hrvatskoj, ali koliko vidim i druge ekipe nas jako poštuju. Francuzi su pomalo rasterećeni, oni su taj pritisak osjetili već prošle godine na SP-u jer su bili domaćini, odlično su se nosili s tim i na kraju su postali svjetski prvaci. Zato će na ovom prvenstvu lakše igrati, vjerojatno će ubaciti još mladih igrača, ali uvijek ih svrstavam u najbolje četiri ekipe."







Stigla je vijest nakon koje hrvatski navijači mogu odahnuti: legendarni vratar Omeyer neće doći u Hrvatsku, barem ne u ulozi igrača, iako su mediji dosta pisali o tome da će on ipak zaigrati na ovogodišnjem Euru.

"Ne, Omeyer neće igrati. On je u reprezentaciju vraćen kao četvrti golman i na popisu je 28 igrača. On nije s ekpiom na pripremama, već ga je Dinart pozvao kao četvrtu opciju u slučaju da se dvojica vratara ozlijede, ali to se vjerojatno neće dogoditi", otkrio je Luka.



Za kraj je Stepančić komentirao stanje u reprezentaciji.

"Zasad su treneri zadovoljni količinom rada i atmosferom. Vidi se na dečkima koji su tu od prvog dana da su umorniji od nas koji smo se priključili kasnije. Ali još nitko nijednom nije rekao da je umoran, svi stišću zube, grizu i svi žele zaigrati na prvenstvu. To je i jedan od razloga zbog kojeg se spremamo malo više od ostalih reprezentacija jer domaći teren donosi i više pritiska, ali sve je u najboljem redu. Važno je da smo svi zdravi."