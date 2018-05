ON JE HEROJ GODINE "Obećao sam da ću vratiti Parmu u prvu ligu i održao sam obećanje"

Foto: Parma

POVRATAK Parme u Serie A jedna je od najljepših nogometnih priča sezone. Klub s Ennio Tardinija je 2015. godine bankrotirao i preselio se u četvrtu ligu, ali se ekspresno vratio u elitu i postao prvi klub u povijesti Calcia kojem je uspjelo od četvrte do prve lige stići u tri godine.

> POVRATAK SEDME SESTRE Parma nakon trogodišnjeg košmara i drame opet u Serie A

Međutim, centralna figura nevjerojatnog uspona je kapetan Parme Alessandro Lucarelli (40). Branič, koji je kroz karijeru uvijek bio u sjeni svog brata i sjajnog napadača Cristiana Lucarellija (također igrao za Parmu od 2008. do 2012), doživio je da mu se svi u Italiji, ali i u Europi jednostavno klanjaju.

Alessandro Lucarelli.



2008: Joins Parma

2009: Promoted to Serie A

2013: Made club captain

2014: 6th, can't compete in EL

2015: Demoted to Serie D, only one to stay

2016: Promoted to Serie C

2017: Promoted to Serie B

2018: Most Parma league appearances

2018: Promoted to Serie A pic.twitter.com/meDtOxcF3j — Santi Bauzá (@sbauza99) May 18, 2018

Alessandro je stigao u tada drugoligaša Parmu iz Genoe 2008. te je pomogao klubu da se već sljedeće sezone plasira u Serie A. Nakon toga je 2013. postao kapetan momčadi, a 2014. stigao s ekipom do šestog mjesta i Europa lige, ali zbog financijskih problema klub nije dobio zeleno svjetlo za nastup u natjecanju.

No najgore je uslijedilo 2015., kada je zbog bankrota i duga od rekordnih 14 milijardi eura Parma ispala u četvrtu ligu i krenula ispočetka. Lucarelli je imao brojne ponude prvoligaša, ali je odlučio ostati i krenuti iznova sa svojim klubom, koji je kao kapetan u 40. godini po drugi put u karijeri uspio vratiti ondje gdje mu je mjesto.

"Rekao sam da ću vratiti Parmu u Serie A i ispunio sam obećanje. Sve je ovo doista nevjerojatno. Ni u najluđim snovima nismo sanjali da se ovako nešto može dogoditi. Čuli smo s tribina da je Foggia zabila Frosinoneu u 89. minuti te da je meč završen 2:2. Onda je krenulo totalno ludilo i veliki povratak poslije tri teške godine", rekao je u suzama Lucarelli nakon utakmice.

Alessandro Lucarelli: 'I made a promise. I said I’d take Parma back to Serie A. I kept my promise. It can’t be real, it’s impossible. Nobody could’ve imagined a finale like this,not even in my wildest dreams. The others were celebrating,then we heard a huge cheer from the stands. pic.twitter.com/JIGnabbruG — Football 24/7 (@foetball247) May 18, 2018

I tako je Parma preko Serie D, Serie C i Serie B stigla do Serie A za tri godine. Kapetan je ove sezone odigrao 33 utakmice te zabio tri gola, uz jednu asistenciju.

"Ovo je put koji smo započeli prije tri godine. Imali smo teških trenutaka, ali smo se držali zajedno i uvijek smo na kraju uspijevali ostati na nogama. Ponosan sam što sam kapetan ove momčadi", poručio je Alessandro.

Parma captain Alessandro Lucarelli, psyching up his teammates just before their promotion to Serie B last year. [📽 via @IFTVofficial]



💪💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/qrZm9kdK3X — Deji Faremi (@deejayfaremi) May 19, 2018



Zanimljivo, njemu 30. lipnja ove godine ističe ugovor s Parmom i još uvijek nije poznata njegova budućnost. No teško je očekivati da ne ostane u klubu kojem je dao sve u 10 godina i postao njegova apsolutna legenda. Teško će to dozvoliti klupski čelnici nakon svega, a posebno ne navijači, koji ga doslovce obožavaju.

Za 10 godina branič iz Livorna odigrao je ukupno 350 utakmica (od 671 u karijeri) za Parmu te postigao 21 pogodak za ponos Emilia-Romagne.