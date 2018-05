OPET JE TO NAPRAVIO Realov čarobnjak još jednom nestvarno smirio loptu

Screenshot: Youtube

MARCELO je treći put u kratko vrijeme oduševio vještinom kroćenja lopte.

Nakon što je to napravio protiv Atletica i Bayerna, na utakmici sa Celtom (pobjeda Reala 6:0) potvrdio je da je specijalist za štopanje lopte i mirno prosljeđivanje dalje u nimalo laganim situacijama.

Bilo da se radi o primanju lopte dok mu je suparnik na leđima, smirivanju lopte koje dolazi s drugog kraja terena ili pak kombinaciji obaju spomenutih slučajeva.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Gledajući Marcela kako je to uradio protiv Celte, kada je sam sebi zalijepio za nogu loptu koja je od centra zrakom putovala do njega na lijevom krilu u ravnini crte kaznenog prostora i uspoređujući to s njegovim spomenutim potezima, primjećujemo tri stvari:

Najnoviji dokaz koliki je majstor Marcelo je izveo na 450. utakmici za Real, koju je igrao na 30. rođendan. U 11 godina i četiri mjeseca u Madridu osvojio je četiri španjolska, te po tri europska i svjetska naslova.