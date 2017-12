OTIŠLE SU LEGENDE Godina nakon koje nogomet neće biti isti

Foto: Getty Images/Guliver Image

2017. GODINA bila je vrlo emotivna za nogometne fanove obzirom na broj nogometnih ikona koje su objavile kraj igračke karijere. Bila je to godina nakon koje nogomet više neće biti isti.







Nitko kao Totti

Niti jedan igrač nije dobio oproštaj kakav je dobila Romina ikona Francesco Totti.

Mjesecima je Rim tugovao i pripremao se za rastanak koji je, reći će i danas u Rimu, stigao prerano. A otišao je s 41 godinom na leđima i 25 godina duge karijere tijekom koje je bio vjeran samo jednom klubu usprkos brojnim "bianco" ponudama najvećih svjetskih klubova.



S Italijom je postao prvak svijeta, ima jednu Seriju A i talijanski kup. Pojedinačne nagrade nemoguće ne prebrojati, a rekorde koje je srušio teško će itko dostići.

A lot has changed since Francesco @Totti made his #ASRoma debut 24 years ago... pic.twitter.com/5u8Y8dd5U2