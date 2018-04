OTKRIVEN RAZLOG ZBOG KOJEG NEYMAR PLJUJE PO PSG-u Razmaženko u ugovoru ima zanimljivu klauzulu

Foto: Instagram

PSG je prošle nedjelje razbio Monaco i pobjedom od čak 7:1 potvrdio je novu titulu prvaka Francuske. I dok su igrači pariške momčadi slavili naslov, njihova najveća zvijezda, Neymar, na drugom dijelu svijeta s prijateljima je igrao poker.

Brazilac se u domovini oporavlja od ozljede, a premda ozlijeđen, tulumari, partija, uživa u čarima svoje domovine. Ipak, svi se slažu da je trebao biti u Francuskoj u nedjelju i zajedno s ostatkom momčadi proslaviti naslov prvaka. To mu je prije par dana strašno zamjerio Christophe Dugarry, bivši napadač Milana i Barcelone te nogometaš koji je s Francuskom osvojio naslov svjetskog i europskog prvaka.

''Ne mogu vjerovati što taj dečko radi. Umjesto da je došao dati podršku suigračima, on po društvenim mrežama objavljuje slike kako s prijateljima igra poker. Neshvatljivo mi je takvo ponašanje'', kazao je Dugarry za RMC Sport, pa je nastavio:

''Dali su mu ulogu vođe, dali su mu što god je tražio, a on nije smatrao vrijednim pojaviti se na slavlju. Nije mi jasno zašto klub pristaje na takve stvari. Zanima me kako će Neymar suigračima moći pogledati u oči nakon što ih je ovako ponizio. Pljunuo je na klub. Njemu nije stalo do PSG-a.

Da je i dalje igrač Barcelone i da se slična stvar dogodila, vjerujte, itekako bi došao na proslavu'',

bijesan je bio Francuz i onda je na primjeru Neymara objasnio zašto PSG još jako dugo neće biti europski relevantna momčad:

''Nikad mi nisu bili jasni igrači kojima je stalo samo do sebe, ne do momčadi. Nogomet je kolektivna igra i jedino tim kao cjelina može uspjeti. Nikad individualac, ma kako dobar bio, neće moći sam ništa napraviti. I onda neki ljudi misle da PSG s takvim stavom može osvojiti Ligu prvaka. Smiješno.''

El Pais otkrio je pozadinu priče i prema njihovim informacijama ponašanje razmažene brazilske zvijezde je itekako utemeljeno. Kako navodi El Pais, uprava kluba je od Brazilca nedavno zatražila da se vrati u Francusku kako bi tu nastavio s oporavkom, ali on je to odbio. Kao što se odbio pojaviti na proslavi titule prvaka. Unatoč svim njegovim grijesima, a oni su se počeli množiti već po samom dolasku u Francusku, pariški klub (sjetimo se svađe s Cavanijem oko izvođenja penala) nije imao hrabrosti kazniti svoju prvu zvijezdu jer je svjestan da Brazilac u rukama ima alat s kojim može ucjenjivati klub. Što on konstantno bezobrazno i koristi.

El Pais tvrdi kako bi Neymar u Parizu mogao provesti još samo jednu sezonu. Došli su do podatka da u njegovom ugovoru postoji klauzula po kojoj od 1. rujna 2018. godine može otići za manje novca nego što bi PSG mogao dobiti ako bi ga odlučio prodati ovog ljeta.

Međutim, ta cifra i dalje nije manja od vrtoglavih 300 milijuna eura. To bi moglo značiti da bi se mogle ostvariti priče o novom velikom transferu brazilskog velemajstora tek u ljeto 2019., jer teško je povjerovati da bi netko za bahatu primadonu odlučio izdvojiti toliko novca. A po istoj toj klauzuli, za 365 dana odšteta će biti znatno manja.

No, za godinu dana stvari bi se mogli drastično promijeniti. A Neymar upravo na to računa i zato se tako ponaša.

Odavno se spominje mogućnost njegovog odlaska u redove madridskog Reala što sudeći prema ovoj klauzuli nije nemoguća opcija. A Brazilac je više puta dao do znanja kako po svaku cijenu želi u Madrid.