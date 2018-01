OVACIJE ZA MIOČIĆA NA VAGANJU "Ostajem prvak!"

Foto: Screenshot

ODBROJAVAMO posljednje sate do UFC 220 spektakla kojeg predvodi prvak teške kategorije Stipe Miočić. Hrvatsko-američki borac treći put brani pojas prvaka i može postati najuspješniji borac u povijesti divizije. Borit će se protiv Francisa Ngannoua, kamerunsko-francuskog nokautera i jednog od najopasnijih udarača u MMA-u.

UFC 220 održava se u noći sa subote na nedjelju, glavni program počinje u 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Glavne zvijezde večeri i ostali borci izašli su na ceremonijalno vaganje, a Miočić je izašao uz ovacije i povike "Stipe, Stipe!". U dvorani je bilo i navijača s hrvatskim zastavama.

Na ranijem službenom vaganju uspješno su prošli svih 22 boraca. Stipe Miočić i Francis Ngannou odradili su vagu bez problema, kao i Volkan Oezdemir, ali njegov suparnik u sunaslovnoj borbi večeri Daniel Cormier, prošao je tek nakon što se pojavio posljednji s ručnikom oko struka.



Stipe je bio na 111,5 kilograma, a Kamerunac je imao sedam kilograma više.

"Završit ću borbu kao i sve do sada", poručio je samouvjereni Ngannou nakon vaganja.



Stipe je odgovorio: "Ovo je nevjerojatna prilika za mene, Francis je jak momak, ali... Još uvijek! (And still...)"

Nakon sučeljavanja sportski su se pozdravili i pružili si ruke.

