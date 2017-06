OVO JE OZBILJNO Kinezi Realu nude 200 milijuna eura za Ronalda, a njemu pet puta veću plaću

Screenshot: AS

SVJETSKI REKORDNU odštetu i nevjerojatnu godišnju plaću najboljem nogometašu svijeta nudi kineski klub, čiji predstavnici dolaze na pregovore u Madrid idućeg tjedna.

200 milijuna eura odštete Realu, a Cristianu Ronaldu fantastičnih 120 milijuna eura godišnje plaće. Naravno, ovim bi u obje kategorije bio srušen svjetski rekord. Pogbu je United prošlog ljeta platio gotovo duplo manje, dok je plaća koju Kinezi nude Ronaldu čak pet puta viša od iznosa koji zarađuje u Realu i, naravno, još nezabilježena zarada za nekog sportaša u povijesti.

Prije dva dana portugalska A Bola ekskluzivno je otkrila da tri poznata europska i jedan nepoznati kineski klub spremaju ponude od 180 milijuna eura za Ronalda. Naravno, novinari su odmah tražili objašnjenje od CR-a, koji je zagonetno odgovorio "Ništa nije nemoguće...", a današnje izdanje madridskog Asa ide korak dalje.

S naslovom na naslovnici kojem ne treba prijevod, As otkriva kako se "kineski nogomet u velikom stilu vraća u utrku za Ronaldom. Njegova predstava u finalu Lige prvaka u Cardiffu, te sjajna forma koju je pokazao u prošlih godinu dana, natjerali su za sada nepoznati klub na najambiciozniji pokušaj da se Ronalda odvuče iz Reala."

As piše da će misteriozni kineski bogataši navedene stotine milijuna baciti na stol Florentina Pereza idućeg tjedna, kako bi dokazali da je odavno poznati interes Kineza za Cristiana Ronalda ovaj put konkretan i opipljiv.

U prosincu je Ronaldov agent Jorge Mendes otkrio da je za njegovog najvrednijeg klijenta stigla raskošna ponuda: "Real je dobio ponudu, ali Ronaldo je sam odbio, jer novac nije sve, a Real je njegov život." To je i dokazano mjesec ranije, kada je s Realom produljio ugovor do 2021. uz odštetnu klauzulu od milijardu eura.

S obzirom na to da su Ronaldu 32 godine, to znači da se obvezao na vjernost Realu do kraja karijere. Kinezi mu međutim nude sumanuti iznos da penziju dočeka kod njih.