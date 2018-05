OVO JE POPIS HRVATSKE ZA SP Dalić izbacio Roga, Sosu, Čopa i pozvao jednog igrača više

Grafika: Index

ZLATKO DALIĆ, izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske, objavio je imena 24 igrača za SP u Rusiji. To i dalje nije konačan popis, jedan će otpasti.

Definitivni spisak u FIFA-u mora biti dostavljen do 4. lipnja. Nakon toga je moguća zamjena ozlijeđenih igrača do 24 sata prije prve utakmice koju Hrvatska igra 16. lipnja protiv Nigerije.

Prije tjedan dana Dalić je objavio širi popis na kojem su bila 32 igrača, a danas su s njega prekrižena osmorica.

"Na konačnom popisu neće biti iznenađenja." najavio je Dalić kada je objavio širi spisak.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ovo je trebao biti konačni koji to ipak nije, jer na njemu su 24 igrača, dok na SP mogu 23. Otpast će jedan od stopera

🇭🇷#Croatia national football team

📝24-man squad to begin preparation stage for the @FIFAWorldCup#BeProud #Family #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/KHrFqmkxuj