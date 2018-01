"OVO SE NE PROPUŠTA" Erceg objasnio zašto odlazi iz Hajduka

Foto: Miranda Cikotić/Pixsell

"OVA PRILIKA se ne propušta", jednostavno je Ante Erceg objasnio zašto je od Hajduka zatražio da ga proda u Al Ahli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Hajduk će za jednog od svojih najboljih igrača dobiti 1,8 milijuna dolara, a on će u novom klubu zarađivati više od milijun dolara godišnje.

"Hajduk me doveo iz druge turske lige kad nitko nije vjerovao u mene. Govorili su tada mnogi da sam invalid i da više neću igrati ozbiljan nogomet. Prije svega želim zahvaliti na privilegiji da postanem dio Hajdukove obitelji i da mi se kao Dalmatincu i rođenom Splićaninu ostvari dječački san i najveća životna želja. Svi su u klubu vjerovali u mene", rekao je Erceg za Dalmatinski portal.

Mnogi navijači će mu zamjeriti što nije ostao i pomogao Hajduku u lovu na kup.

"Sada se pružila prilika da odlaskom u Dubai napravim novi iskorak, riješim egzistenciju za sebe i svoju obitelj i da se napravi dobar posao za klub. Koliko god mi bilo teško otići, u 29. godini moram misliti na sebe i svoje. Hvala vodstvu kluba koje je poštovalo moju želju. Bilo je svakakvih nerealnih priča po medijima, no koliko je to igrača mojih godina ostvarilo ovakav transfer iz HNL-a? Ovo je bila prilika koja dolazi jednom u životu i vjerujem da će navijači imati razumijevanja za moju odluku. Nitko ne zna kakav je to osjećaj dok se ne nađe u takvoj situaciji."

Klub ga je pokušao zadržati...

"Želim još jednom naglasiti da je ovo bila moja odluka i moja velika želja. Ljudi iz kluba, neovisno o transferu, svim su me silama nagovarali na ostanak u klubu, ali od početka imamo odnos poštovanja i povjerenja. Hvala im što su prepoznali moj doprinos klubu i dozvolili mi da napravim ovaj korak."