Pavić i Marach nakon maratonske drame u četvrtfinalu Rima

Foto: Getty Images / Guliver Image

MATE PAVIĆ i Austrijanac Oliver Marach spasili su tri meč-lopte u pobjedi nad američko-austrijskim parom Steve Johnson - Dominic Thiem (0:6, 6:3, 16:14) u maratonskom odlučujućem tie-breaku i plasirali se u četvrtfinale Rima.

Johnson i Thiem su vodili 9:8, 11:10 i 13:12, ali su sve tri meč-lopte propustili na servis suparnika. Odlučujuću prednost Pavić i Marach napravili su mini-breakom za 15:14 i poen kasnije potvrdili prolaz u četvrtfinale.

