Pitali smo Mamića je li uzeo novac iz Dinama, kaže da nije kokošar nego Isus spasitelj

Foto: Hina

DORH je danas otvorio novu istragu protiv Zdravka Mamića, gazde Dinama, kojeg sumnjiče da je s austrijskog računa kluba, u svojstvu predsjednika, između 2004. i 2007. godine podignuo 19,5 milijuna kuna i novac neosnovano prebacio na svoj i bratov račun. Protiv Mamićevog klana već su podignute dvije optužnice, koje ih terete za krađu 260 milijuna kuna iz gradskog kluba Dinamo.

Zdravka Mamića, koji se trenutno nalazi u Dubaiju, suočili smo s ključnim pitanjima o novoj istrazi, kao i o istragama koje su se protiv njegove obitelji vodile u Švicarskoj.

Je li točno da ste Dinamov novac neosnovano uplaćivali sebi i bratu Zoranu?

U inozemstvu sam, nemam uvid u dokumentaciju, ali znam da je riječ o računu Dinama koji je bio aktivan između 2002. i 2007. godine, i ja sam bio jedina osoba koja je raspolagala njime. U to vrijeme Dinamo je postojao samo teoretski, bio je potpuno uništen, a do 2004. godine poslovali smo i kao dioničko društvo i kao udruga građana, pa su stvari puno kompliciranije te nisam siguran je li to bio novac dioničkog društva ili udruge.

To je manje sporno, no USKOK tvrdi da ste neovlašteno podignuli 19 milijuna kuna i uplatili ih na svoj i račun svog brata?

S tim novcem smo raspolagali da bi se rješavali problemi Dinama prema dužnicima i obveze koje sam ja rješavao kao fizička osoba. Kada se vratim u Zagreb sigurno ću vam dokazati da sam kao fizička osoba posuđivao novac Dinamu, kao i moje tvrtke. Neću reći koje su to tvrtke, dokazat ću to, imam dokumentaciju. Sazvat ću press konferenciju.

U kojem periodu ste posuđivali taj novac Dinamu?

Između 2002. i 2007. godine. Dinamo bi bez tog novca bio klub bez budućnosti.

Zašto je konkretno Dinamu bio potreban novac koji ste posudili?

Sjećam se mnogih detalja, ne znam više zašto šutim i zbog koga se štedim. 2002. godine Ćiro Blažević nije htio potpisati ugovor s Dinamom jer nije imao povjerenje u klub. Tražio je novac u gotovini, za to se zna. U klubu su tada bili Marijan Hanžeković i Mirko Barišić, oni također znaju da sam otišao u banku i podignuo novac sa svog računa i platio Ćiri dvije godine unaprijed. Zbog tog novca kasnije smo se i posvađali, jer mi nije priznao jednu uplatu, tražio je novac opet. Platio sam mu 400 tisuća eura na ruke. Zar nije u redu da mi se taj novac vrati?

Otkud vam toliki novac?

Rijetki razumiju na kakvoj se razini posluje u svjetskom nogometu. Cijeli život radim i ponosan sam na svoje tvrtke. Ja sam spasio Dinamo kao što je Isus spasio svijet. Donio sam u klub pola milijarde eura. Posudio sam Dinamu 53 milijuna kuna, dokazat ću to.

Kako to da su svi ključni svjedoci pred sudom u Osijeku, poput Modrića i Lovrena, svjedočili drugačije nego na ispitivanju u USKOK-u?

Tko se sjeća što je bilo prije deset ili 15 godina... Prije više od šest mjeseci Modrić je dao iskaz u istrazi jer je navodno lažno svjedočio, a jučer smo čuli da je otvorena istraga i protiv Lovrena i Modrićeve punice. Pa valjda bi sud trebao procijeniti je li svjedočenje vjerodostojno, ne može se istraga provoditi dok traje suđenje.

Švicarska tužiteljica Esther Omlin, koja je vodila istragu protiv vas u Švicarskoj, kazala je u ekskluzivnom razgovoru u dokumentarcu Slučaj Mamić da su usluge koje je Dinamo plaćao tvrtki vašeg sina bile fiktivne. Pozvali smo vas da sudjelujete u snimanju tog filma, odbili ste. Kako komentirate riječi švicarske tužiteljice?

Pričate o tvrtki RA Sport Management, koja je u vlasništvu mog sina, a u njoj rade najugledniji odvjetnici u Švicarskoj. Ovog trenutka, dok razgovaramo, ta tvrtka najnormalnije posluje u cijelom svijetu i radi s najvećim klubovima te raspolaže sredstvima s računa. Blokirano je samo ono što Hrvatska ima pravo tražiti putem međunarodne pravne pomoći. Sredstva se automatizmom blokiraju. Poduzeli smo pravne radnje u odnosu na tužiteljicu. Puno je pravnih akata u našu korist. Moj sin ispitan je zbog optužbi za pranje novca u Ženevi te je oslobođen dopisom.

Znate, postoji netko tko je generalni menadžer Real Madrida i postoji Zdravko Mamić koji se bavi prodajom igrača. Mi smo, dakle, u relacijama, radimo posao. Prodali smo Matea Kovačića, i meni Perez kaže: ''Nemoj mi fakturirati tu uslugu jer mi ne odgovara za fair play, pošalji mi to iduće godine.'' Ja kažem Perezu da nema problema i šaljem mu fakturu dogodine, a on je tada otvorio drugu tvrtku. Karikiram, jer malo ljudi razumije. To je stvar džentlmenskog dogovora. Postoji i način da se za neki budući posao plati duplo. Ljudi se poznaju i rade poslove.

Zašto ste mi godinama govorili da ne prodajete igrače Dinama te da vaš sin nije u sukobu interesa, nego obiteljski prijatelj Kovačića i Modrića?

Vi ne gledate kontekst vremena... Sukob interesa nije kazneno djelo. Suradnici moga sina mogu raditi poslove transfera igrača.

Kako se osjećate zbog činjenice da je na optuženičkoj klupi, zbog tih poslova s Dinamom, pola vaše obitelji?

Osjećam tugu i bijes, jad i nemoć. Preuzeo sam brigu o Dinamu kada je čovječanstvo dignulo ruke od kluba. Klub je, konkretno, 2000. godine nakon ere Canjuge i društva vrijedio kao glineni golub na streljani. Barišić i ja od Dinama smo napravili stroj za osvajanje titula, riješili dugove i mnogobrojne postupke. Očajan sam jer je legitimno kad Hajduk, Osijek, Rijeka i drugi hrvatski klubovi najnormalnije dijelile transfere igrača 50:50, a ja sam zbog toga na sudu. Imamo primjer Vlašića i Kalinića, pa i Nike Kranjčara, gdje je sudjelovao privatni investitor. Zašto je to u redu? Ne kažem da je Hajduk napravio nezakonit posao, nego da je napravio dobar i jedini mogući posao. Obitelji Vlašić ili Kalinić ne bi pristale na potpis ugovora da Hajduk nije dao postotak od transfera. Hajduku nakon isplate menadžera i obitelji Vlašić ostaje 50 posto tog novca. Ako druga optužnica bude potvrđena, to suđenje će koštati deset milijuna kuna. Sedam optuženih, 170 svjedoka i odvjetnici moraju dolaziti u Osijek. Kako će USKOK objasniti da su inkriminirali 29 djela koja je radio moj sin, a 190 istih djela nisu ni dirnuli ni istraživali? Dvije i pol godine nemam formalno pravo potpisa u klubu, što mislite, kako danas Dinamo prodaje igrače? Na isti način na koji je to radio i prije jer ne postoji drugi način.

Tvrdite da se Vuksana i društvo istražuje samo jer su partneri vašeg sina?

Da. Oni po svakom zakonu imaju pravo raditi poslove transfera. Mariju se stavlja na teret da je naplaćivao fiktivne usluge Dinamu. USKOK tvrdi da je igrač prodan i da tvrtka koja je u vlasništvu Marija Mamića ne treba naplatiti posredovanje, ali to uredno treba platiti nekom tamo Argentincu. U Dinamu je odrađeno još 217 poslova iste vrste, a istražuje se samo 29.

Možda je sporno što ste u isto vrijeme bili predsjednik gradskog kluba, igrače je prodavao vaš sin, a USKOK tvrdi da ste s njegovim tvrtkama sklapali fiktivne poslove?

Tvrtke mog sina radile su s Dinamom, ali ne fiktivno. Sukob interesa nije kazneno djelo. Kada radiš posao i spašavaš Dinamo, zoveš onoga tko ti je blizu, sina ili brata. USKOK očito ne zna koliko je moj brat Zoki novca posudio Dinamu kao građanin. Mi nismo kokošari. Jedno je kad opljačkaš klub, a ja sam svojim aktivnostima Dinamu donio pola milijarde eura. Halo, čuješ li me, pola milijarde eura?! U tom klubu igraju hrvatska djeca i rastu reprezentativci Hrvatske. Vrijeme će pokazati, nemojte čupati stvari iz konteksta. Klubovi u Hrvatskoj godinama su poslovali preko računa u inozemstvu jer su bili blokirani. Kada govorim u kontekstu vremena, evo primjer Vedrana Ćorluke. Danas vam zvuči normalno da je Ćorluka prodan za 13 milijuna eura, no u vrijeme transfera u Manchester City on je bio ''no name'', jednako tako mogao sam prodati stražara Dinama. Preko svojih osobnih veza, uz pomoć Slavena Bilića, došao sam do agenta i platio mu deset posto. Danas sam zbog toga na sudu.

USKOK tvrdi da ste na temelju fiktivnog sporazuma naložili neosnovano plaćanje 1,2 milijuna eura s Dinamova računa na račun strane tvrtke, a potom je na računu Marija Mamića završilo 400 tisuća eura. Ćorluka tvrdi da Mario Mamić nije posredovao kod njegovog transfera, zašto USKOK tvrdi da je na temelju fiktivnog posla Mario Mamić ipak zaradio na Ćorluki?

Ne znam što USKOK tvrdi i neću polemizirati, vrijeme će pokazati. Taj posao radio je agent Jerome Anderson.