Pjacu je osvojio mladi trener Schalkea, a Juventus je imao samo jedan uvjet

MARKO PJACA do 30. lipnja će igrati za Schalke, u sklopu ugovora o posudbi između Juventusa i kluba Gelsenkirchena. Hrvatski reprezentativac u Njemačkoj će "bildati" formu za SP, nakon što je sedam mjeseci proveo van terena zbog teške ozljede prednjih križnih ligamenata tijekom prijateljske utakmice Hrvatske i Estonije. Vratio se izvrsnim partijama za mladu momčad Juventusa u Primaveri. Obzirom na strašnu konkurenciju u kadru prve momčadi, Pjaca je zatražio da polusezonu odradi na posudbi kako bi skupio što veću minutažu i vratio se u top formu.

Schalke je danas objavio da je posao dogovoren, a za Index je vijest potvrdio menadžer Marka Pjace, Marko Naletilić koji s njim sutra putuje na liječnički pregled u španjolski Alicante, gdje Nijemci odrađuju zimske pripreme.

"Posudba je bila naša odluka, a Marko je sam izabrao klub. Imao je mnogo ponuda, što je iznenađujuće ako uzmemo u obzir koliko dugo je izbivao s terena. On je top igrač, a to dokazuje i činjenica da ga Juventus ne želi prodati. To je bio jedini uvjet Juventusa - posudba može, prodaja ni pod razno. Računaju na njega na ljetnim pripremama, a on bi se iz Bundeslige trebao vratiti pun samopouzdanja kako bi se opet nametnuo u Juventusu. Nakon zapaženih predstava u Primaveri, Juventus mu nije mogao garantirati minutažu i nisu imali nikakav argument da spriječe posudbu. To svima odgovara. Marku treba par mjeseci igranja u kontinuitetu, što je najvažnije i za hrvatsku reprezentaciju", kaže Naletilić i otkriva zašto je Marko odabrao Schalke:

"Osvojio ga je mladi, talijanski trener Domenico Tedesco, pokazao je veliku želju da Pjaca dođe u Schalke"

Pjaca i Konopljanka mogu zajedno

32-godišnji Tedesco od druge godine živi u Njemačkoj, gdje je završio studij poslovnog inženjeringa i menadžmenta, a potom se posvetio trenerskoj školi. Radio je u omladinskim pogonima Stuttgarta i Hoffenheima. Uspoređuju ga s trenerom Hoffenheima Julianom Nagelsmannom koji mu je tamo bio i mentor. Tedesco je preuzeo Aue, momčad prikovanu za dno njemačke druge lige. Nakon što je spasio klub od ispadanja, javio se Schalke. Posrnuli njemački div odlučio je napraviti remont i okrenuo se mladim i brzim igračima te modernom, napadačkom nogometu. Pjaca će se poziciju boriti s Ukrajincem Evhenom Konopljankom, koji vrsnim driblingom i prodorima razoružava protivničke obrane. Mjesto centralnog napadača pokriva Burgstaller, a miljenik talijanskog trenera je mladi Francuz marokanskog porijekla Amine Harit, kojeg su Nantesu prošlog ljeta platili deset milijuna eura. 20-godišnji veznjak igra između linija i Tedesco ga koristi na više pozicija; od desnog napadača, do srednjeg veznjaka ili polušpice.

Pjaca također može igrati razne ofenzivne uloge, od krila i polušpice, do centralnog napadača i zato se savršeno uklapa u Tedescov plan. A plan je iskoristiti igrače za ono u čemu su najbolji, pružiti im slobodu kretanja i razmišljanja te na krilima njihovog zajedništva i samopouzdanja sačuvati drugo mjesto ljestvice, koje trenutno drže. Tedesco se ne boji čestih promjena formacije i voli eksperimente. Za sada je vrlo uspješan.

"Pjaca je nakon razgovora s trenerom Schalkea rekao - to je to. Vjerujem da će uživati u sjajno uređenom klubu i u ligi koja je otvorenija od talijanske. Na terenu mora zaslužiti povjerenje koje je dobio. Obzirom na njegov talent, vjerujem da to neće biti problem. Najbitnije je da bude zdrav", rekao je Naletilić.