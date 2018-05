Pogledajte dosad neobjavljeni dokumentarac o Cro Copu

Screenshot (Facebook)

MIRKO FILIPOVIĆ na svojoj službenoj Facebook stranici objavio je dokumentarac Rizina koji je pratio njegovu posljednju borbu protiv japanske borilačke legende Tsuyoshija Kosake.

"Napunit ću 44 godine i stvarno mislim da je gotovo. Mislim da je onda to-to. Iako to volim, iako je to moj život, iako sam posvetio čitav svoj život ovom sportu, jednom u životu moraš povući granicu i smatram kako je to uskoro, kako je uskoro pravo vrijeme za odlazak", govori Cro Cop na početku dokumentarca koji je pratio scene uoči posljednjeg Rizina.

Objasnio je i kako japanski veteran zapravo nije bio tip protivnika kakvom se nadao, ali da je prihvatio jer Japanci nisu uspjeli naći mlađeg protivnika.

Objavljene su i scene iz backstagea, Mirkova razmišljanja, događaji prije i poslije borbe, uzdrmanog Japanca nakon poraza...