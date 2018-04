POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA RAKITIĆEVA ŠAKA NAKON OPERACIJE "Slomio bih još jedan prst za trofej"

Foto: Epa

FINALE španjolskog kupa između Barcelone i Seville igrat će se večeras od 21:30 u Madridu na novom stadionu Atletica, Wando Metropolitano.

Barca je favorit, a s obzirom na to da u finišu sezone ima osjetnu prednost u Primeri, Katalonci su na korak do duple krune što bi im bila barem nekakva utjeha nakon šokantnog ispadanja u Ligi prvaka od Rome.

No, jasno je da se Sevilla neće predati premda u utakmicu ulazi s nizom loših rezultata. Andalužani su bez pobjede su u posljednjih 7 utakmica (prvenstvo, LP), a najbolji nastup u tom razdoblju su pružili upravo protiv Barcelone koju svejedno nisu uspjeli pobijediti.

Prije tri tjedna Sevilla je na domaćem terenu vodila protiv Barcelone sa 2:0, imala više prilika za postizanje trećeg pogotka, no Barcelona je nakon ulaska Messija s klupe u posljednjih 10 minuta postigla dva gola i izbjegla poraz.

Upravo je igra koju je Sevilla prezentirala u toj utakmici najveći razlog za optimizam u kampu Seville što je u svojoj najavi utakmice istaknuo i trener Montella:

''Barcelona je favorit, ali mi moramo misliti na sebe, na naš stav, naše kvalitete i mogućnosti i razmišljati kako im se suprotstaviti na taj način. Isto tako mislim da je Messi izvanzemaljac, moramo pokušati spriječiti da primi loptu. Vidjeli smo da je moguće dobiti Barcelonu, no za tako nešto moramo biti fokusirani kroz cijelu utakmicu i ne izgubiti koncentraciju niti u jednom trenutku. Nadam se utakmici u kojoj će mali detalji odrediti pobjednika'', kazao je Montella.

