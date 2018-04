Pogledajte reakcije Tottija tijekom potopa na Anfieldu

Foto: Screenshot

LIVERPOOL I ROMA odigrali su spektakularnu utakmicu u polufinalu Lige prvaka. Englezi su na Anfiedu potopili Rimljane, vodili 5:0, ali u završnici primili dva gola za konačnih 5:2.

Dok su Romini navijači u nevjerici gledali raspad momčadi koja je izbacila moćnu Barcelonu, iz lože je sve gledala i legenda Vučice Francesco Totti. Il Capitano proveo je gotovo četvrt stoljeća u dresu Rome, ostvario velike uspjehe, ali i sam doživio debakl protiv Manchester Uniteda (7:1) u Ligi prvaka prije desetak godina.

Evo kako je proživio prvi debakl u novoj ulozi.



Totti's face sums it all up 😂 pic.twitter.com/e9hzU7cYjF

@LiverpoolFC Roma’s performance is making Totti and Bruno Conti nervous and miserable 😩 3-0 Liverpool ( currently) Liverpool hunting a 4th ! pic.twitter.com/EPdBQxNMdd