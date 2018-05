POGLEDAJTE SPORNE SITUACIJE Je li Real žestoko oštećen u El Clasicu?

Screenshot (Youtube)

OKRŠAJ Barcelone i Reala (2:2) u 36. kolu Primere obilježile su dvije sporne sudačke odluke. U obje realovci tvrde da su oštećeni.

Barcelona je drugi put povela u 52. minuti, kad je Lionel Messi pogodio nakon asistencije Luisa Suareza. Ranije je Suarez uzeo loptu Realovu braniču Raphaelu Varaneu, čini se, uz prekršaj.

This is what Suarez did to Varane, before setting up Messi for his goal. Unreal missed call that led to an unfair goal...... unreal. #VAR #ElClassico #BarcaVsMadrid #Ronaldo #messi pic.twitter.com/AoIlsAGzad