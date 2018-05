POTEZ GODINE Thiago Silva pozvao kapetana trećeligaša da zajedno podignu kup Francuske

Foto: Screenshot

ZA IGRAČE PSG-a to je bio samo još jedan finale u nizu, za igrače trećeligaša Les Herbiersa bio je to trenutak koji će pamtiti dok su živi.

Malom klubu iz zapadne Francuske, koji je senzacionalno stigao do finala francuskog Kupa, prognozirali su katastrofu protiv moćnog PSG-a, ali Les Herbiers je hrabro pao. Iako su Parižani očekivano dominirali, na putu do 12. titule pobjednika Kupa slavili su samo 2:0. Preciznim udarcem Lo Celsa u 26. i golom Cavanija iz penala u 74. minuti.

🇫🇷 Les Herbiers, the team from a town of 15,000 people, have turned up en masse in Paris for the Coupe de France final. pic.twitter.com/bZZs6fXFXc