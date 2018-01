PRIČA DANA Zbog engleskog drugoligaša odbio Real Madrid

Foto: Screenshot YouTube

JESTE li ikad čuli za Rafu Mira? Vjerojatno niste, no mladić je ovih dana postao svjetska senzacija zbog odluke da radi engleskog drugoligaša Wolverhamptona odbije ni manje ni više nego Real Madrid.

Prethodnih mjeseci 20-godišnji napadač B momčadi Valencije Rafa Mir povezivao se s prelaskom u Real. Pregovori su trajali punih osam mjeseci i gotovo sve je bilo dogovoreno. Ali, u posljednji se trenutak dogodio preokret i mladi će napadač karijeru nastaviti u Engleskoj, u klubu koji ove sezone pretendira vratiti se u Premiership.

WOW!! Real Madrid have been chasing Rafa Mir for the last 8 months and he's joined..... WOLVERHAMPTON! — Sripad (@falsewinger) January 2, 2018

What a time to be alive, when you wake up being 12 points clear of 2nd and pipped Real Madrid to a striker WWFC https://t.co/8AAP00aOju — Gareth Jones (@jonesg9) January 3, 2018

Odluka sigurno nije bila laka, nema puno mladih nogometaša koji ne podlegli zamamnom pozivu najvećeg kluba na svijetu, no čini se da je mladi Rafa ipak pametno rezonirao. Wolvesi su mu obećali mjesto u standardnoj momčadi i priliku da igra na vrhunskom nivou, što je za mladog igrača najvažnije, dok je Real Rafi nudio tek mrvice - igranje u rezervnom timu uz opciju da odigra poneku minuticu za prvu momčad.

Mir to nije želio prihvatiti. Odlučio se pridružiti nekadašnjem treneru Nunu Espiritu Santu s kojim je već surađivao u Valenciji.

Wolverhampton će Valenciji platiti odštetu od oko dva milijuna eura, a igrač će potpisati ugovor na četiri godine.

Ovaj napadač je u karijeri igrao za omladinske ekipe Barcelone i Murcije, a član Valencije postao je 2012. godine. Za prvu momčad Šišmiša odigrao je dvije utakmice.

Rafa Mir se irá del Valencia, aunque no con destino a Madrid https://t.co/N6lTKxogjP — AS (@diarioas) January 2, 2018