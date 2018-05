PROMAŠAJ STOLJEĆA Pogledajte kako je Đoković osvojio poen

Foto: Screenshot

JAPANAC Kei Nishikori izgubio je meč četvrtfinala Mastersa u Rimu od Novaka Đokovića 2:6, 6:1, 6:3.

Osim po porazu, meč će pamtiti i po vjerojatno najvećem promašaju u karijeri i jednom od nevjerojatnijih u novijoj povijesti tenisa.

Kod rezultata 1:1 i 0:30 na njegov servis i u trenutku kad se meč lomio, Nishikori je loše odigrao dva smasha koja je Đoković uspio vratiti u teren, a drugi je savršeno servirao Japancu. Loptica je pala pola metra ispred mreže, Nishikori je mirno čekao da padne i onda krenuo zakucati.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No no no no nooooooooooo!



Can you believe it? #ibi18 pic.twitter.com/WF5Qu4IL8D