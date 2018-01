Prvi put u povijesti Hrvatska na ZOI ide s dvije posade u bobu

Foto: Getty Images/Guliver Image



PRVI put nakon proglašenja hrvatske neovisnosti na predstojećim zimskim olimpijskim igrama koje će se održati od 9. do 25. veljače u Pjongčangu imat ćemo posade u bobu dvosjedu i u bobu četverosjedu.



Nakon što su Dražen Silić i Mate Mezulić devetim mjestom (2:01.03) u konkurenciji 13 posada bob dvosjeda na Sjevernoameričkom kupu u Lake Placidu osigurali olimpijsku "vizu" za ZOI 2018., dan kasnije uspjeli su to ostvariti i u posadi četverosjeda.



Sedmim mjestom na istom natjecanju hrvatski bob četverosjed također je potvrdio olimpijsku normu za ZOI u Pjongčangu. Pilot Dražen Silić te gurači Martin Marić, Mate Mezulić i Damjan Zlatnar zaostali su dvije sekunde i 87 stotinki iza pobjedničke američke posade. U drugoj vožnji ostvarili su šesto vrijeme, ali su u ukupnom zbroju ipak bili sedmi u konkurenciji devet posada.



Tako se obistinilo ono što je najavljivao strateg našega boba - Ivan Šola, koji je još početkom prosinca ustvrdio da je četverosjed po renkingu čvrsto među 30 posada za ZOI, te da imamo izgleda i u dvosjedu (29. mjesto), ali da to treba još potvrditi sredinom siječnja na posljednjem nastupu u SAD-u.





Naime, prema sustavu kvalifikacija za ZOI u Južnoj Koreji, normu ostvaruje po 30 posada boba dvosjeda i boba četverosjeda prema renkingu Međunarodne bob i skeleton federacije (FIBT) u sezoni 2017./2018., a Hrvatska je u skupini država koje imaju pravo na po jednu posadu u svakoj od spomenutih disciplina.Šoli i njegovim izabranicima sada ostaje zadaća što optimalnijeg zatvaranja dviju posada. Dražen Silić je etablirani pilot i dvosjeda i četverosjeda, no u konkurenciji gurača još su dvojica mogućih kandidata - Benedikt Nikpalj i Antonio Zelić.Bob četverosjed treba imati i petog (pričuvnog) člana, ali u praksi to može biti i član dvosjeda, ukoliko nije iz "udarne" posade četverosjeda.Hrvatski bobisti na ovaj su način održali tradiciju nastupanja na zimskim olimpijskim igrama, započetu na, za nas povijesnim, ZOI u Salt Lake Cityju 2002. godine.