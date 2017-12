RAMOS OTKRIO ZAŠTO JE KOVAČIĆ IGRAO "U Barceloni će reći da moram u zatvor sa separatistima"

Foto: Getty Images/Guliver Image



KAPETAN Real Madrida Sergio Ramos u današnjem porazu njegovog kluba od Barcelone s 3:0 bio je ponovno jedan od glavnih aktera susreta.

Iskusni Španjolac u drugom poluvremenu namjerno je udario laktom u glavu Luisa Suareza, a za to je dobio žuti karton, iako su navijači Barce na društvenim mrežama složni da je Ramos trebao dobiti izravan crveni karton.

Nakon utakmice na Bernabeuu branič španjolske reprezentacije prokomentirao je tu situaciju.

"U Barceloni vjerojatno očekuju da za taj start odem u zatvor..., zajedno s Puigdemontom", rekao je Sergio Ramos, te tako još jednom istaknuo da je protivnik katalonske neovisnosti.

Ramos je otkrio zašto je Kovačić igrao umjesto Isca.

"Normalno da je igrao Mateo, jer Isco nije tip igrača koji bi mogao zaustaviti Messija, ali s Mateom smo to dobili. Odigrao je besprijekornu utakmicu."

