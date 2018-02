REAL - PSG 3:1 Ronaldo ušao u povijest i spasio Real, Marcelo zabio za veliki preokret

Foto: EPA

REAL - PSG 3:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Adrien Rabiot doveo je goste u vodstvo u 33. minuti. Cristiano Ronaldo poravnava na kraju poluvremena povijesnim pothvatom, njegovim 100. golom za Real u LP-u.

Isti igrač donosi prednost domaćinu u 83. minuti, a Marcelo je tri minute kasnije postavio konačan rezultat.

Uzvrat je 6. ožujka u Parizu.

Real revanš čeka u daleko boljem stanju i s neusporedivo većim kapitalom nego što ga je imao sve do sedam minuta prije kraja prve utakmice.

Tada se činilo da mu propada i posljednja prilika za spas sezone, koju Real formalno igra kao aktualni prvak Španjolske, Europe i svijeta, ali u kojoj je već na polovici predao domaću titulu Barceloni i ispao u Kupu Kralja.

Zato se na Ligu prvaka i PSG od početka bacio visokim presingom i agresijom. Ali, gosti se nisu dali impresionirati Realovim očajničkim napadima na rasprodanom Bernabeuu, pa su na nasrtaje na njihov gol i tijela odgovarali istom mjerom.

Prvo poluvrijeme bilo je žestoko u punom smislu riječi, sve je prštalo od udaraca po nogama i vratima. Kako je brutalna ta dionica bila, najbolje oslikava najveća prilika u tom dijelu. U 28. minuti Marcelo s lijevog boka sjajno šalje loptu u prostor za natrčalog Ronalda. On izlazi sam pred Areolu i snažno puca na desetak metara iskosa s desne strane, ali golman gostiju jaki udarac brani glavom. Naravno, nakon toga je završio u ošamućen na podu.

Pet minuta kasnije, Real je u nokdaunu. Mbappe je odlično prizemno ubacio s desne strane, Cavani sjajno propušta loptu i tako na krivoj nozi lovi cijelu Realovu obranu. Neymar se pridružuje svojom majstorijom, ostavljanjem lopte za natrčalog Rabiota, koji lako zabija za veliku prednost PSG-a.

Spomenimo i ovdje simboliku. Ova akcija najbolje dokazuje da PSG nikako nije samo momčad nerezonski nabacana od supermilijunaša. Istina je kako je gol pripremila trojka plaćena oko 470 milijuna eura, ali je zato zgoditak zabio plod PSG-ove omladinske škole. Rabiot je bio jedan od tri takva prvotimca, uz spomenutog golmana Areolu (istaknutog još po obranama Kroosovog i Benzeminog udarca) te braniča Kimpembea, koji je upao u najveće moguće cipele, one Thiaga Silve, kapetana PSG-a i Brazila.

Ali, nasuprot mladim pariškim lavovima bio je stari lisac s Madeire. Čovjek koji je upravo proslavio 33. rođendan dokazao je da nije za otpis. U ključnom trenutku, na samom kraju prvog poluvremena iz penala je zabio za 1:1, iako je prilikom pripreme za izvođenje kaznenog udarca pogođen zelenim laserom u oko, a Areola je pogodio u koji kut će pucati.

Početkom nastavka PSG propušta veliku priliku za novo vodstvo. Neymar proigrava Mbappea, koji iz odlične pozicije puca snažno i prizemno, ali Keylor Navas odlično brani i spašava Real još jednog zaostatka.

PSG je i nakon toga igrao bolje, ali u 66. minuti Emery mijenja Cavanija, najboljeg strijelca u povijesti kluba s desnim bočnim Meunierom. On preuzima mjesto u obrambenoj četvorci, a Dani Alves ide na krilo.

Deset minuta kasnije, Zidane umjesto Isca i Casemira uvodi Lucasa Vazqueza i Marca Asensia. Upravo će potonji s dva ubacivanja s lijeve strane donijeti dva pobjednička gola za Real. Prvo uz pomoć Areole lopta pada na Ronaldovo koljeno za Realov prelazak u vodstvo, a tri minute kasnije nakon trokuta Marcelo - Kroos - Asensio, lopta opet dolazi do Brazilca koji buši Areolu za potpuni i veliki preokret Reala.

REAL - PSG 3:1

Tijek utakmice:

Kraj.

90' Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

86. minuta: GOOOL za REAL! 3:1, strijelac MARCELO! Kombiniraju Marcelo, Kroos i Asensio. Lopta se vraća Marcelu, a on preciznim udarcem donosi Realu uvjerljivu pobjedu.

83. minuta: GOOOL za REAL! 2:1, strijelac CRISTIANO RONALDO! Nakon što je prvim golom na utakmici izjednačio i postigao 100. zgoditak za Real u Ligi prvaka, drugim preokreće za vodstvo domaćina. Modrić proigrava Asensija, a njegov ubačaj PSG-ov vratar Areola loše odbija do Ronalda, koji koljenom zabija u praznu mrežu.



79' Dupla zamjena kod Reala: Izlaze Isco i Casemiro, ulaze Lucas Vazquez i Asensio.

78' Nacho je drugi Realov igrač sa žutim kartonom. Zaslužio ga je prekršajem nad Neymarom.

75' Velika prilika za PSG! Berchicheova lopta s lijeve strane prolazi po Realovom petercu dok igrači domaćih gledaju. Da je Alves uspio uhvatiti loptu na drugoj stativi, sigurno bi bio gol.

68' Zidane također mijenja. Umjesto nevidljivog Benzeme, u igri je Bale.

66' Zanimljiva zamjena kod PSG-a. Cavanija, najboljeg strijelca u povijesti kluba, mijenja desni bočni Thomas Meunier. On preuzima mjesto u obrambenoj četvorci, a Dani Alves ide na krilo.

64' Modrić tjera Rabiota da ga zaustavi nedopuštenim sredstvima i to je žuti karton, treći za igrače PSG-a.

57' Bernabeu zviždi jalovom Karimu Benzemi nakon što njegov centaršut odlazi u gol-aut.

53' PSG traži penal zbog Ramosove "obrane" rukom. Alves je centrirao, Rabiot pucao, ali šut strijelca gostiju branio Sergio Ramos. I to rukom. Ali, bila je uz tijelo.

50' Velika prilika za PSG! Neymar proigrava Mbappea, koji iz odlične pozicije puca snažno i prizemno, ali Keylor Navas odlično brani i spašava Real novog zaostatka.

Kraj poluvremena.

45. minuta: GOOOL za REAL! 1:1, strijelac CRISTIANO RONALDO iz jedanaesterca. Kroos prolazi Lo Celsa, koji mu se vješa za rame i obara ga ne zemlju. Sudac pokazuje na penal, a PSG-ov veznjak koji već ima žuti karton spašava se isključenja. Ali, gosti se ne spašavaju gola u njihovoj mreži, iako je Cristiano Ronaldo "pogođen" zelenim laserom u oko, a Areola je pogodio kut u koji će pucati.



33. minuta: GOOOL za PSG! 0:1, strijelac ADRIEN RABIOT! Mbappe je odlično prizemno ubacio s desne strane, Cavani sjajno propušta loptu i tako na krivoj nozi lovi cijelu Realovu obranu osim Nacha. On pred golom skida loptu s Neymarove noge, ali na nju natrčava Rabio i lako zabija za veliku prednost PSG-a.

32' Isco je prvi Realov igrač sa žutim kartonom, dobio ga je nakon prekršaja na Lo Celsu.

28' Velika prilika za Real! Marcelo s lijevog boka sjajno šalje loptu u prostor za natrčalog Ronalda. On izlazi sam pred Areolu i snažno puca na desetak metara iskosa s desne strane, ali golman gostiju jaki udarac brani glavom.

25' Ronaldo propušta veliku priliku. Udarac iz slobodnjaka s 18 metara šalje preko gola. Prethodno je Lo Celso srušio Isca i dobio žuti karton.

17' Neymar je sada žrtva Modrićevog oštrog starta, ali Realova hrvatska zvijezda prolazi bez kartona.

15' Neymar se osvetio Nachu za faul od prije deset minuta tako što ga je pokosio s leđa. Ali, za to je dobio žuti karton.

10' Marcelo je urlao i previjao se nakon starta suparnika i sunarodnjaka Danija Alvesa kao da je ozbiljno ozlijeđen. Ali, brzo se i bez ikakvih posljedica vraća u igru.

6' Neymar sjajno varkom prolazi Nacha, koji ga zaustavlja prekršajem.

5' Velika prilika za Real! Marcelo sjajno slalomom prelazi nekoliko igrača nakon duplog pasa s Kroosom, ali obrana gostiju čisti u korner. Nakon udarca iz kuta Kroos puca s ruba kaznenog prostora, a Marquinhos prilikom odbijanja zamalo pogađa vlastitu mrežu.

3' Ronaldo je opalio iz poluvoleja u kaznenom prostoru, ali preko gola.

2' Real traži penal! Kroos je pao nakon duela s Berchicheom, ali jedva je čekao kontakt kako bi se isrpužio i talijanski sudac Rocchi ne nasjeda na glumu.

Evo sastava obje momčadi na jednom mjestu:

