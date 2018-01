REAL GA JE PREVARIO Ronaldo rekao suigračima da se želi vratiti na Old Trafford

Foto: Getty Images/Guliver Image

CRISTIANO Ronaldo (32) želi napustiti Real Madrid i vratiti se u Manchester United.



Prema pisanju španjolskog AS-a Ronaldo je razočaran politikom kluba, kao i prekršenim obećanjem predsjednika Florentina Pereza oko novog ugovora. Ronalda smetaju i stalni medijiski napisi kako 'Kraljevski klub' traži njegovu zamjenu.





Ronaldo se osjeća prevareno jer Perez nije ispunio obećanje kako će mu ponuditi novi, daleko izdašniji ugovor. Zanimljivo, CR7 je koncem 2016. produžio ugovor s Realom do 2021. uz godišnju plaću od 21 milijuna eura. Ali Ronaldu to nije dovoljno pa je tražio povišicu.

Ronaldo je nakon Neymarovog transfera u PSG i Messijevog novog ugovora s Barcelonom, tek treći najplaćeniji nogometaš svijeta. Mediji navode kako Ronaldo to ne želi trpjeti i zato je od predsjednika Pereza zatražio povišicu na 25 milijuna eura godišnje.



AS navodi kako se Ronaldo požalio suigračima najavivši im povratak na Old Trafford.



Portugalac je u dresu aktualnog europskog prvaka u 418 nastupa zabio nevjerojatna 422 gola i najbolji je strijelac u povijesti kluba. S Realom je osvojio 14 trofeja pri čemu i tri Lige prvaka, te dva španjolska prvenstva. U Real je stigao 2009. iz Manchester Uniteda u čijim redovima je igrao šest godina.

Ljetos je, prema engleskim i španjolskim medijima, njegov povratak u Manchester bio praktički gotova stvar prije nego što su oba kluba demantirala transfer, a Jose Mourinho rekao da mu to uopće nije bilo na pameti. No, čini se da je nekih kontakata ipak bilo, a Portugalac je u nekoliko navrata rekao da mu je želja još jednom zaigrati na Old Traffordu.