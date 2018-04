RIJEKA NA MAKSIMIRU BEZ NAJBOLJEG IGRAČA Kek: Ne brine me Bruno Marić

Foto: NK Rijeka

U SUBOTU se od 17 sati na Maksimiru igra posljednji derbi Dinama i Rijeke ove sezone. Modri imaju priliku pobjedom oteti titulu velikom rivalu, iako će još pričekati matematičku potvrdu naslova prvaka.



Trener Rijeke Matjaž Kek u Zagreb ide bez najboljeg igrača ove sezone, Brazilca Hebera.



"Izazovna je utakmica kada igraš protiv lidera prvenstva. Gostujemo kod ekipe koja je zaslužila mjesto na kojem se nalazi i to nam, uz razmišljanje o kvaliteti naše igre, moraju biti najvažnije stvari", rekao je Kek.



"Sigurno otpada Heber, za Leovca ćemo još vidjeti. Dangubić otpada do kraja sezone", otkrio je Kek.





Izostanak Hebera bit će najveći hendikep. Brazilac koji je lani Rijeku gurnuo prema naslovu zabivši Dinamu u dresu Slaven Belupa, ove sezone je upisao 16 golova u prvenstvu i najbolji je strijelac lige.

"Još nismo pronašli balans kakav bih želio, ali atmosfera je dobra. Ajmo probati odigrati kvalitetnu utakmicu i parirati lideru prvenstva."

Na pitanje o sudačkim pogreškama u nedavnoj utakmici protiv Dinama u kupu i najavi da će Bruno Marić suditi na Maksimiru, Kek je rekao:



"Što se tiče suca, siguran sam da će biti ok. O njihovoj ekipi ćemo razmišljati kao o svakoj. Vrijednost njihovih mladih igrača premašuje budžet cijele Rijeke, to je dokaz da imaju široku kvalitetu. Bruno Marić me ne brine. Ako bude nešto, reći ću, ali ne zlonamjerno sada... Nadam se da neće biti toga nakon utakmice."



Maxwell Acosty u prvenstvu Hrvatske ove sezone skupio je 18 nastupa uz četiri gola, a uoči Dinama je poručio: "Znamo važnost utakmice i koliko je teško igrati u Maksimiru. Pripremamo se maksimalno, znam da neko vrijeme već nismo slavili u Maksimiru. Dobro treniramo i nadam se da ćemo u subotu odigrati dobru utakmicu.''