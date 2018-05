ROMA POKRADENA Skomina propustio dosuditi dva penala i dva crvena kartona Liverpoolu

Foto: Screenshot

SVI i dalje pričaju o Realu i sudačkoj pomoći koju aktualni europski prvak ima već neko vrijeme. No ni Liverpool nije bez podrške sudaca ove sezone u Ligi prvaka. Nakon poništenog gola Sanea za 2:0 u uzvratu četvrtfinala protiv Cityja, večeras su Redsi imali sreće u Rimu.

Kod rezultata 2:2 u 49. minuti Edin Džeko je izašao sam pred Lorisa Kariusa koji ga je srušio u šesnaestercu. Trebao je to biti penal i crveni karton za vratara Liverpoola, ali je sudac Damir Skomina sa svojim prvim pomoćnikom Jurom Praprotnikom pokazao na zaleđe kojeg - nije bilo.

Međutim, ni to nije sve. Još veći propust sudačke ekipe iz Slovenije dogodio se u 60. minuti. Nakon gužve u šesnaestercu lopta je stigla do Stephana El Shaarawyja na drugoj vratnici, a njegov udarac i gol za 3:2 rukama je obranio desni bek Trent Alexander-Arnold.

Don't care what anyone says this is a stonewall penalty. Roma absolutely robbed and should now be in the final by default. Liverpool get another lucky semi final win #ROMLIV pic.twitter.com/18klEtYLg3