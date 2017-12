RUŠE SVE REKORDE Nevjerojatni City stigao do 18. uzastopne pobjede

Foto: Getty Images/Guliver Image



NOGOMETAŠI Manchester Cityja nastavljaju nizati pobjede u engleskom prvenstvu. U susretu 20. kola 'Građani' su na gostovanju pobijedili Newcastle United 1-0 ostvarivši 18. uzastopnu pobjedu.

Pogodak odluke zabio je Raheem Sterling u 31. minuti.

Bila je to čak 18. uzastopna pobjeda Cityja u prvenstvu, a jedini klub u ligama 'petica' koji je nanizao više uzastopnih pobjeda je Bayern koji je u sezoni 2013-14. imao 19 uzastopnih pobjeda. I to pod vodstvom Pepea Guardiole.

'Građani' su ovim susretom produžili i niz bez poraza protiv Newcastle United na čak 20 utakmica pritom upisavši 17 pobjeda. Posljednji put 'Svrake' su pobijedile 'Građane' u rujnu 2005. godine, a pobjednički pogodak zabio je Michael Owen.

359 - Manchester City completed 359 more passes than Newcastle United in the first half. Control. pic.twitter.com/FHpRLUf6cy