SAMO ARGENTINA IMA VIŠE Četiri izbornika iz BiH na Svjetskom prvenstvu

Foto: Getty Images / Guliver Image

BOSNA I HERCEGOVINA, koja još uvijek nema izbornika, propustit će Svjetsko prvenstvo, ali će na njemu imati čak četiri izbornika koji su rođeni na njenom teritoriju. Tako će u Rusiju ići Zlatko Dalić (Hrvatska), Vahid Halilhodžić (Japan), Vladimir Petković (Švicarska) te Mladen Krstajić (Srbija).

Jedina zemlja koja će na SP-u imati više izbornika od BiH je Argentina - Héctor Cúper (Egipat), Jorge Sampaoli (Argentina), José Pékerman (Kolumbija), Ricardo Gareca (Peru) i Juan Antonio Pizzi (Saudijska Arabija).

Zlatko Dalić (Livno)

Dalić je rođen u Livnu 26. listopada 1966. godine. Tijekom igračke karijere igrao je za Hajduk, Budućnost, Velež i Varteks, u kojem je započeo trenersku karijeru. Nakon toga je vodio Rijeku, Dinamo iz Tirane i Slaven Belupo prije nego što se otisnuo na Bliski istok, gdje je radio u Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Preuzeo je Hrvatsku nakon otkaza Anti Čačiću te je pobjedom (2:0) u Ukrajini odveo u doigravanje za SP, u kojem je eliminirao Grčku i plasirao se na veliko natjecanje, a tamo ga čeka skupina D s Argentinom, Islandom i Nigerijom. U međuvremenu je s HNS-om i potpisao ugovor do 2020. godine.

Embed from Getty Images

Vahid Halilhodžić (Jablanica)

Halilhodžić je rođen 12. svibnja 1952. godine u Jablanici. Kao igrač je nastupao za Velež, Nantes i PSG, a u klupskom nogometu vodio je također Velež, PSG, Lille, Rennes, Dinamo i reprezentaciju Obale Bjelokosti (izborio SP, ali je dobio otkaz), a na prošlom SP-u bio je izbornik Alžira.

Poslije toga preuzeo je Trabzonspor, a od 2015. je na klupi Japana. Njegova momčad će u Rusiji igrati protiv Poljske, Senegala i Kolumbije u skupini H.

Embed from Getty Images

Vladimir Petković (Sarajevo)

Petković je rođen 15. kolovoza 1963. godine u Sarajevu, a za istoimeni klub igrao je u tri navrata. Njegov trenerski put započeo je u Bellinzoni. Bio je trener Young Boysa i Siona, a od 2012. do 2014. vodio je Lazio, nakon čega je preuzeo Švicarsku.

Ostvario je devet pobjeda u deset utakmica kvalifikacija, ali ga je poraz od Portugala odveo u play-off, gdje je s ukupnih 1:0 eliminirao Sjevernu Irsku i plasirao se na SP. Švicarska će igrati u skupini E protiv Brazila, Kostarike i Srbije.

Embed from Getty Images

Mladen Krstajić (Srbija)

Krstajić je rođen 4. ožujka 1974. godine u Zenici. Kao branič branio je boje Partizana, Werdera i Schalkea, a trenutačno je i predsjednik Radnika iz Bijeljine. On je bio pomoćnik Slavoljubu Muslinu, koji je dobio otkaz unatoč tome što je odveo Srbiju na SP.

Nakon toga je Krstajić kao vršitelj dužnosti vodio reprezentaciju na turneji po Aziji (svladao Kinu 2:0 i remizirao 1:1 s Južnom Korejom), a danas je i službeno postao izbornik Srbije.

Njega u Rusiji čeka izazov skupine E s Brazilom, Kostarikom i Švicarskom.

Zanimljivo, jedina reprezentacija sa SP-a koja trenutačno nema izbornika je Australija, jer je grčki trener Ange Postecoglou dao otkaz nakon što se plasirao na natjecanje.

SVJETSKO PRVENSTVO - Reprezentacije i njihovi izbornici

ARGENTINA

Argentina - Jorge Sampaoli (Santa Fe, Argentina)

Kolumbija - José Pékerman (Villa Domínguez, Argentina)

Egipat - Héctor Cúper (Chabas, Argentina)

Saudijska Arabija - Juan Antonio Pizzi (Santa FE, Argentina)

Peru - Ricardo Gareca (Tapiales, Argentina)

BOSNA I HERCEGOVINA

Japan - Vahid Halilhodžić (Jablanica, Bosna i Hercegovina)

Hrvatska - Zlatko Dalić (Livno, Bosna i Hercegovina)

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Srbija - Mladen Krstajić (Zenica, Bosna i Hercegovina)

Švicarska - Vladimir Petković (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

KOLUMBIJA

Meksiko - Juan Carlos Osorio (Santa Rosa de Cabal, Kolumbija)

Panama - Hernán Dario Gómez (Medellin, Kolumbija)

NJEMAČKA

Njemačka - Joachim Löw (Schönau, Njemačka)

Nigerija - Gernot Rohr (Mahhheim, Njemačka)

FRANCUSKA

Francuska - Didier Deschamps (Bayonne, Francuska)

Maroko - Hervé Renard (Aix-les-Bains, Francuska)

ŠPANJOLSKA

Belgija - Roberto Martinez (Balaguer, Španjolska)

Španjolska - Julen Lopetegui (Asteasu, Španjolska)

Rusija - Stanislav Cherchesov (Alagir, Rusija)

Brazil - Tite (Caxias do Sul, Brazil)

Iran - Carlos Quieroz (Napmula, Mozambik)

Južna Koreja - Tae-Yong Shin (Yeongdeok, Južna Koreja)

Engleska - Gareth Southgate (Watford, Engleska)

Kostarika - Óscar Ramírez (Heredia, Kostarika)

Poljska - Adam Nawalka (Krakow, Poljska)

Island - Heimir Hallgrímsson (Vestmannaeyjar, Island)

Portugal - Fernando Santos (Lisabon, Portugal)

Urugvaj - Óscar Tabárez (Montevideo, Urugvaj)

Senegal - Aliou Cissé (Ziguinchor, Senegal)

Tunis - Nabil Maaloul (Tunis, Tunis)

Švedska - Janne Andersson (Halmstad, Švedska)

Danska - Åge Hareide (Hareid, Norveška)

Australija - trenutačno bez izbornika

Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia! 🇷🇺🙌



Which game are you most looking forward to?! 😁#WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF